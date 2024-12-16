В Ашхабаде стартует выставка иранской продукции “Iran AgroFood”

Сегодня в Ашхабаде стартует трехдневная 16-я Специализированная выставка иранской продукции “Iran AgroFood” и туркмено-иранский бизнес-форум.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов направил участникам выставки поздравительное послание. В нем он отметил важность мероприятия для укрепления дружественных и братских отношений между Туркменистаном и Ираном.

Страны являются надежными партнерами и последовательно наращивают опыт плодотворного взаимодействия. Исторически сложившиеся связи дружбы и братства между народами сегодня динамично развиваются во всех сферах, в том числе торгово-экономической.

«Исламская Республика Иран занимает важное место во внешнем товарообороте Туркменистана. Об этом наглядно свидетельствуют устойчивый рост и увеличение ассортимента экспортных и импортных товаров между нашими странами. Эффективно развивается взаимодействие в таких секторах, как топливно-энергетический комплекс, транспорт и связь, промышленность и сельское хозяйство», – говорится в послании.

На выставке “Iran AgroFood” представлены современные технологии упаковки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной и продовольственной продукции. В рамках бизнес-форума предприниматели обмениваются опытом, обсуждают перспективные планы и проекты.

Выставка завершит работу 18 декабря. ///nCa, 16 декабря 2024 г.