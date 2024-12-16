Представительство ЕС в Туркменистане провело ежегодную Рождественскую книжную ярмарку

15 декабря Представительство Европейского Союза в Туркменистане провело ежегодную рождественскую книжную ярмарку под открытым небом. Мероприятие, проходившее во дворе Представительства, собрало местное сообщество, чтобы насладиться книгами, благотворительностью и праздничным настроением.

Ярмарка привлекла большое количество людей, которые ознакомились с широким выбором книг из популярных книжных магазинов Ашхабада. Особой популярностью пользовался «Пункт обмена книгами», где гости могли обменяться своими книгами в экологически чистом варианте. Семьи участвовали в викторине «Детский книжный клуб», проверяя свои знания любимых историй и персонажей. Помимо литературных мероприятий, благотворительный пункт позволил участникам поддержать общественно значимые начинания.

Кроме того, на мероприятии были представлены традиционные европейские угощения и звучала праздничная музыка, создавая теплую и гостеприимную атмосферу.

Рождественская книжная ярмарка стала прекрасным способом объединить людей и отпраздновать праздничный сезон. Она также послужила платформой для культурного обмена, продемонстрировав богатое наследие Европейского союза.///nCa, 15 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с Представительством ЕС в Туркменистане)