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Национальный лидер туркменского народа обсудил перспективы сотрудничества с компанией «Bouygues Türkmen»

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В субботу, 14 декабря, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился в городе Аркадаг с генеральным директором французской компании «Bouygues Türkmen» Алексеем Решовым.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективные направления двустороннего сотрудничества.

Решов проинформировал Аркадага о реализации проектов, порученных возглавляемой им компании, росте темпов работ и дальнейших планах. Он отметил, что в Туркменистане созданы все условия для эффективного ведения бизнеса иностранными партнерами.

Гурбангулы Бердымухамедов подчеркнул, что компания «Bouygues Türkmen» на протяжении многих лет успешно работает в стране и зарекомендовала себя как надёжный партнёр. Он отметил важность расширения двустороннего сотрудничества в реализации проектов и использования современных методов в строительстве.

В свою очередь, А.Решов подчеркнул, что для него большая честь участвовать в совместных проектах и вносить вклад в укрепление строительного и промышленного потенциала Туркменистана. Он заверил, что приложит все усилия для успешного выполнения порученных работ в рамках градостроительной программы Туркменистана.

Аркадаг подчеркнул важность обеспечения высоких стандартов качества при возведении промышленных и социальных объектов в стране. Он отметил, что используемые материалы должны быть прочными и долговечными, и призвал учитывать местные природные особенности и экологический аспект.///nCa, 16 декабря 2024 г.

 

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