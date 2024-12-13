Web3 и искусственный интеллект: Будущее электронной коммерции

Web3Bay: Децентрализованная платформа электронной коммерции

Web3Bay – это децентрализованная платформа электронной коммерции, которая использует технологию блокчейн для предоставления пользователям контроля над своими данными и транзакциями. Платформа устраняет проблемы традиционной электронной коммерции, такие как высокие комиссии, проблемы конфиденциальности данных и ограниченный контроль пользователей. Ожидается, что Web3Bay станет крупным игроком в децентрализованном пространстве электронной коммерции, подобно тому, как Amazon и eBay произвели революцию в электронной коммерции Web2.

● Web3Bay использует смарт-контракты и децентрализованное хранилище для обеспечения безопасности, прозрачности и проверяемости всех транзакций.

● Блокчейн-архитектура платформы позволяет осуществлять большие объемы транзакций без ущерба для скорости, что важно для масштабируемости.

● Web3Bay уделяет приоритетное внимание управлению, ориентированному на сообщество, с помощью своего собственного токена 3BAY, позволяющего пользователям участвовать в принятии решений на платформе.

● Децентрализованная система хранения данных платформы, основанная на IPFS, повышает безопасность записей транзакций и пользовательских данных.

Развитие искусственного интеллекта в онлайн-торговле

Искусственный интеллект также играет важную роль в изменении ландшафта электронной коммерции, особенно в сфере онлайн-торговли. Аватары на базе искусственного интеллекта могут вести прямые трансляции в течение длительного времени, уменьшая зависимость от людей и снижая затраты. Эти ИИ-ведущие также могут взаимодействовать со зрителями в режиме реального времени, используя технологию поиска ключевых слов, что повышает вовлеченность. Кроме того, ИИ-аватары позволяют брендам лучше контролировать свою работу, сводя к минимуму риск ошибок.

TikTok: Мощный источник развлечений для покупателей

TikTok – яркий пример развлечений в сфере покупок, тенденции, сочетающей шопинг и развлечения. Замкнутая коммерческая экосистема TikTok позволяет пользователям легко находить и приобретать товары, не выходя из приложения. Эта интеграция предоставляет компаниям мощную платформу для эффективного охвата и вовлечения их целевой аудитории.

В этом новом ландшафте электронной коммерции наблюдается эволюция маркетинга влияния. Появление таких платформ, как TikTok, и растущее значение социальной коммерции предоставляют компаниям новые возможности для укрепления партнерских отношений с влиятельными лицами и совершенствования своих стратегий социальной коммерции. /// nCa, 13 декабря 2024 г.