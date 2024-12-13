Президент Туркменистана обсудил развитие Ашхабада с руководителем российской компании «Возрождение»

В четверг, 12 декабря Президент Сердар Бердымухамедов принял руководителя российской Группы проектно-строительных компаний «Возрождение» Игоря Букато.

Игорь Букато поздравил главу государства и туркменский народ с 29-й годовщиной постоянного нейтралитета Туркменистана. Он также адресовал наилучшие пожелания Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Герою-Аркадагу.

Президент Бердымухамедов отметил продуктивность сотрудничества с российской компанией, которая реализует важные проекты в Туркменистане.

Глава государства подчеркнул, что «Возрождение» зарекомендовала себя как надежный партнер, играющий значимую роль в экономическом развитии страны и и укреплении строительного и промышленного потенциала.

Особое внимание было уделено крупномасштабной программе развития городской инфраструктуры Ашхабада.

«В Ашхабаде в настоящее время осуществляется крупномасштабная программа по развитию городской инфраструктуры, цель которой – сделать столицу не только одним из самых привлекательных, но и наиболее удобных для жизни городов в мире», – сказал глава государства.

Программа включает строительство современных жилых домов, развитие транспорта и улучшение экологии. Также планируется расширение сети культурных и образовательных учреждений.

Глава государства подчеркнул, что все эти усилия направлены на создание гармоничного, инновационного города с высоким качеством жизни.

Президент Бердымухамедов заявил об открытости Туркменистана для партнерства с компаниями, обладающими производственным потенциалом, к которым относится и компания «Возрождение».

Он выразил готовность рассмотреть конкретные предложения по дальнейшему развитию сотрудничества.

Игорь Букато подтвердил заинтересованность «Возрождения» в продолжении продуктивного партнерства и реализации новых проектов.

Он заверил, что компания будет прилагать все усилия для качественного и своевременного выполнения своих обязательств, внося вклад в экономическое развитие Туркменистана.///nCa, 13 декабря 2024 г.