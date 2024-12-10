USAID и ВОЗ усиливают контроль и профилактику туберкулеза в Туркменистане

При поддержке совместного трехлетнего проекта USAID с правительством Туркменистана «Ускорение усилий по ликвидации туберкулеза (ТБ) и лекарственно-устойчивого туберкулеза (ЛУ-ТБ) в Туркменистане», реализуемый Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Туркменистан достиг значительных успехов в борьбе с туберкулезом, включая заметное снижение заболеваемости туберкулезом. Последние глобальные данные ВТО по туберкулезу за 2013-2023 годы показали, что заболеваемость туберкулезом в стране за последние годы снизилось на 10%, что подчеркивает успех Национальной программы профилактики туберкулеза и борьбы с ним в Туркменистане (НПТ), поддерживаемой проектом USAID.

При поддержке проекта USAID были внедрены более короткие, полностью пероральные схемы лечения, что сокращает продолжительность лечения пациентов с ЛУ-ТБ с 18 месяцев до всего лишь 6-9 месяцев. Это не только повысило приверженность лечению, но и свело к минимуму побочные эффекты, значительно улучшив качество жизни пациентов.

При поддержке ВОЗ и USAID НТП запустила систему регистрации и отчетности по туберкулезу (TB-RRIS), цифровую систему, которая позволяет осуществлять мониторинг случаев туберкулеза и хода лечения в режиме реального времени, а также принимать решения на основе данных для медицинских работников.

Более того, при поддержке проекта USAID и в соответствии с руководством ВОЗ, Туркменистан стала первой страной в регионе, которая обновила совместные протоколы лечения ЛУ-ТБ и гепатита С. Специалисты ВОЗ провели операционные исследования для продвижения более коротких и безопасных схем лечения ЛУ-ТБ с потенциальным применением по всей Центральной Азии.

Благодаря финансовой поддержке USAID и руководству экспертов ВОЗ, протоколы Туркменистана по туберкулезу теперь соответствуют последним рекомендациям ВОЗ по скринингу, профилактике, диагностике и лечению туберкулеза. Этот непрерывный процесс обновления гарантирует, что программа Туркменистана по туберкулезу соответствует передовым стандартам и повышает шансы на успех лечения.

Кроме того, в рамках совместного партнерства USAID и ВОЗ проводятся работы по повышению национального потенциала в области услуг поддержки больных туберкулезом на уровне сообществ и укреплению регионального сотрудничества, что расширяет возможности местных работников здравоохранения в области предоставления пациентоориентированной помощи уязвимым группам населения, тем самым связывая национальный опыт с передовой региональной практикой.

Все эти меры способствуют укреплению национального потенциала предоставления медицинских услуг и сокращению случаев заболевания туберкулезом по всей стране.

К 2025 году USAID и ВОЗ намерены обеспечить более короткие варианты лечения для 80% пациентов с ЛУ-ТБ в Туркменистане. Это международное сотрудничество, подкрепленное региональными партнерствами и наращиванием потенциала, позиционирует Туркменистан как ведущую страну в борьбе с туберкулезом в Центральной Азии, демонстрируя силу партнерств в создании устойчивых систем здравоохранения.

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В партнерстве с правительством Туркменистана и ВОЗ проект USAID «Ускорение усилий по ликвидации туберкулеза и лекарственно-устойчивого туберкулеза в Туркменистане» способствует укреплению национального контроля туберкулеза путем продвижения профилактики, выявления и лечения, в частности лекарственно-устойчивого туберкулеза. Эта инициатива содействует расширению быстрой диагностики и услуги ВОЗ по борьбе с туберкулезом в сообществе, поддерживая Национальную программу по борьбе с туберкулезом и согласуясь с Глобальной стратегией USAID по туберкулезу на 2023–2030 годы для улучшения результатов общественного здравоохранения по всей стране.///nCa, 10 декабря 2024 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)