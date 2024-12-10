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Новый Посол Бразилии пригласил Туркменистан на климатический форум COP-30

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10 декабря 2024 года Председатель Меджлиса Туркменистана Д. Гулманова приняла верительную грамоту от Посла Бразилии Марсел Фортуны Биато (с резиденцией в Астане).

Стороны обменялись мнениями о текущем уровне политико-дипломатических связей между двумя странами, о важности совместных усилий в укреплении мира, доверия между странами и народами, а также в расширении сфер взаимовыгодного сотрудничества.

В этот же день посол Биато вручили копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Ахмеду Гурбанову.

На встрече стороны обсудили возможности развития политико-дипломатического сотрудничества. Была отмечена результативность сотрудничества в рамках ООН.

Дипломаты рассмотрели пути расширения торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

Посол Марсель Фортуна Биато подчеркнул значимость предстоящей в следующем году 30-й Конференции сторон рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (COP30), намеченной к проведению в Бразилии и пригласил делегацию Туркменистана к участию в ней. ///nCa, 10 декабря 2024 г.

 

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