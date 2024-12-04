Пресс-релиз: Празднование инклюзивности и лидерства: ЕС отмечает Международный день людей с инвалидностью в Ашхабаде

Ашхабад, 3 декабря – Проект Европейского союза «Стратегическая коммуникация и общественная дипломатия» в сотрудничестве с Обществом слепых и глухих Туркменистана и экономическим обществом «Яш Ярдамчы» присоединился к мировому сообществу, чтобы отметить Международный день людей с инвалидностью (МДЛИ) в киноконцертном зале WATAN в Ашхабаде.

В этом году МДЛИ, отмечаемый ежегодно 3 декабря, прошел под девизом «Усиление лидерства людей с инвалидностью для инклюзивного и устойчивого будущего». Мероприятие прошло в форме яркого концерта с выступлениями различных творческих коллективов из Общества слепых и глухих Туркменистана, продемонстрировавших таланты и достижения людей с инвалидностью.

В мероприятии приняли участие люди с инвалидностью из всех регионов Туркменистана, а также представители правительства, миссий и международных организаций, организаций гражданского общества, а также жители и гости Ашхабада. На встрече отметили вклад людей с инвалидностью в общество и подчеркнули важность инклюзивности и доступности.

Активно участвуя в МДЛИ, Представительство Европейского союза в Туркменистане подтверждает свою приверженность продвижению и защите прав людей с ограниченными возможностями. ЕС выступает за общество, в котором люди с ограниченными возможностями могут в полной мере и на равных участвовать во всех аспектах жизни, без барьеров и дискриминации.

«Такие мероприятия напоминают нам об огромной ценности, которую инклюзивность приносит нашим сообществам. Усиливая голоса и лидерство людей с инвалидностью, мы приближаемся к будущему, которое будет справедливым и устойчивым для всех», — заявила Лаура Берзина, выступившая с приветственной речью от имени Представительства ЕС в Туркменистане.///Представительство ЕС в Туркменистане, 4 декабря 2024 г.