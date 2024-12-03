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В Ашхабаде состоялась Региональная консультативная встреча по обсуждению создания Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря

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С 30 ноября по 1 декабря 2024 года в Ашхабаде состоялась Региональная консультативная встреча Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) по обсуждению создания Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря.

Предложение о создании Специальной программы ООН для стран бассейна Аральского моря было выдвинуто в 2012 году Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым. На 79-й сессии ЭСКАТО в мае 2023 года в Бангкоке по инициативе Туркменистана была единогласно принята Резолюция данной Комиссии «Рассмотрение условий создания специальной программы Организации Объединенных Наций для бассейна Аральского моря», на основе которой и состоялась эта встреча.

В мероприятии приняли участие представители министерств и ведомств стран Центральной Азии, Международного фонда спасения Арала, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, специализированных агентств ООН, а также специалисты в области водных ресурсов, стихийных бедствий и климата.

Целью встречи была оценка текущего прогресса и выявление новых возможностей для укрепления регионального сотрудничества по водным ресурсам и стихийным бедствиям в бассейне Аральского моря на основе Специальной программы ООН для Арала.

Участники обсудили условия и форматы создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

По результатам встречи были согласованы дальнейшие действия. Принятый документ будет представлен на 81-й сессии ЭСКАТО, которая состоится в Бангкоке с 21 по 25 апреля 2025 года. ///МИД Туркменистана, 2 декабря 2024 г.

 

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