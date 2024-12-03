Посол Армении вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Туркменистана

2 декабря 2024 года в МИД Туркменистана состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Армения в Туркменистане Арсеном Авагяном.

В начале встречи Посол Армении вручил копии верительных грамот. Затем стороны обсудили ключевые направления сотрудничества между Туркменистаном и Арменией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями касательно их дальнейшего развития.

Дипломаты отметили значимость диалога на высшем государственном уровне, при этом подчеркнув, что недавний визит Президента Армении Ваагна Хачатуряна в Туркменистан для участия в Международном форуме посвящённом 300-летию со дня рождения Махтумкули Фраги «Взаимосвязь времён и цивилизаций – основа мира и развития», а также встречи с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, а также с Национальным Лидером туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедовым стали мощным импульсом дальнейшего развития межгосударственных связей.

Кроме этого, стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, детально рассмотрено сотрудничество в области транспорта и энергетики.

Особое внимание уделено дальнейшему развитию культурно-гуманитарных связей между двумя странами, включая проведение взаимных Дней культуры, Дней кино и другие мероприятия. ///МИД Туркменистана, 2 декабря 2024 г.