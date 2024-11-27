Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращённый в будущее

Статья Владимира Путина в газете «Казахстанская правда»

Накануне своего очередного государственного визита в Республику Казахстан хотел бы со страниц авторитетной газеты «Казахстанская правда» поделиться видением современного состояния и будущего отношений двух наших стран.

Хочу отметить, что сотрудничество России и Казахстана носит по-настоящему союзнический характер и продолжает активно развиваться по всем направлениям. Наше партнёрство опирается на традиции дружбы, добрососедства и взаимной помощи и выстраивается на незыблемых принципах равноправия и уважения интересов друг друга. Народы России и Казахстана связывают близкие культурные, духовные и нравственные ценности, многовековая история жизни в едином государстве, совместные достижения и победы.

О высоком уровне межгосударственных связей свидетельствуют сложившиеся у нас с Президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым за годы совместной работы тесные и добрые личные отношения. Регулярно созваниваемся и встречаемся в различных форматах. Постоянно «сверяем часы» как по актуальной двусторонней тематике, так и по вопросам региональной и глобальной повестки дня, намечаем новые планы на перспективу. Главное – мы с Президентом Токаевым всегда ориентированы на конкретный результат и стремимся делать всё возможное, чтобы обеспечивать максимально благоприятные условия для дальнейшего уверенного развития российско-казахстанского сотрудничества, для процветания наших стран, повышения качества жизни граждан.

Россия является одним из крупнейших экономических партнёров Казахстана. Наши государства выступают активными сторонниками евразийской экономической интеграции, стояли у истоков создания Евразийского экономического союза, в рамках которого мы работаем над развитием общих рынков товаров, услуг, капиталов, устраняем регуляторные и торговые барьеры, развиваем общую транспортно-логистическую инфраструктуру. Всё это позволяет выстраивать эффективное сотрудничество по самым разным отраслям экономики и приносит нашим странам ощутимую выгоду.

Внушительные показатели двустороннего товарооборота говорят сами за себя. Так, в прошлом году он побил новый рекорд и преодолел планку в 28 миллиардов долларов, а в январе – сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов. Структура взаимной торговли постоянно диверсифицируется, и всё большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью. Причём постоянно увеличивается доля национальных валют во взаиморасчётах, что позволяет ограждать коммерческие операции между двумя странами от негативного влияния внешней, в том числе политической, конъюнктуры.

Из года в год растут и российские инвестиции в экономику Казахстана – на сегодня их объём составляет порядка 13 миллиардов долларов. В республике действует более 23 тысяч предприятий с российским участием. Компании наших стран осуществляют целый ряд крупных совместных проектов в области промышленной кооперации и высоких технологий, налаживают новые производства полного индустриального цикла, что способствует комплексной модернизации экономик и укреплению технологического суверенитета России и Казахстана.

Столь же конструктивно наши страны сотрудничают в нефтегазовом секторе. Благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через территорию России и российскую портовую инфраструктуру на Чёрном море осуществляется более 80 процентов экспорта казахстанской нефти на зарубежные рынки. Энергетические компании наших стран сообща осваивают углеводородные месторождения, занимаются переработкой энергоресурсов, расширением трубопроводной системы.

Практическое содействие реализации в Казахстане проектов в области ядерно-топливного цикла и развитию урановой отрасли оказывает «Росатом». Российская госкорпорация, располагающая уникальными, зачастую не имеющими мировых аналогов компетенциями и техническими решениями, готова к новым масштабным проектам с казахстанской стороной. Хорошие перспективы открываются и для сотрудничества – в сфере альтернативной и «чистой» энергетики, по вопросам охраны окружающей среды и борьбы с изменением климата.

Целый ряд многообещающих отраслевых проектов и инициатив имеется и по другим направлениям экономического взаимодействия. Упомяну, в частности, ведущуюся работу по расширению проходящей по территории Казахстана восточной ветки международного транспортного коридора «Север – Юг» и по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» с использованием российской ракеты-носителя «Союз-5».

Заметный вклад в укрепление взаимовыгодной кооперации вносят регионы наших стран. Почти все субъекты Российской Федерации наладили прямые связи с партнёрами из Казахстана, совместно реализуют проекты в энергетике, промышленности, транспорте, в сфере высоких технологий. В эти дни в Уфе проходит юбилейный, 20-й Форум межрегионального сотрудничества, который по традиции собрал руководителей органов власти, законодателей, представителей министерств и ведомств, бизнеса, научных и общественных кругов, то есть всех тех, кто занимается прикладными вопросами развития двусторонних отношений. Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем планируем обратиться к участникам форума по видеосвязи. Кроме того, подготовлена масштабная Программа межрегионального и приграничного взаимодействия. Она включает порядка 150 совместных мероприятий и проектов, нацеленных на создание благоприятных условий для дальнейшего поступательного социально-экономического роста регионов России и Казахстана, для повышения качества жизни людей.

Традиционно важное место в палитре российско-казахстанского взаимодействия занимают гуманитарные обмены. И с российской, и с казахстанской стороны многое делается для расширения сотрудничества в культуре, спорте, по линии общественных и молодёжных кругов и, конечно же, в сфере образования. В российских вузах обучается порядка 60 тысяч казахстанских студентов. В Казахстане успешно работают филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Уже в ближайшее время в Астане откроется и филиал МГИМО МИД России, среди выпускников которого много известных казахстанцев, включая Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Россия также поддерживает строительство в Казахстане новых русскоязычных школ и повышение качества школьного образования на русском языке. Рассчитываем, что скоро ещё три таких школы откроются в городах Кызылорда, Тараз и Туркестан. И мы, конечно же, признательны руководству Республики Казахстан, лично Касым-Жомарту Кемелевичу за бережное отношение к русскому языку и за важную инициативу учреждения Международной организации по русскому языку, деятельность которой будет способствовать его продвижению как средства межгосударственного и межнационального общения.

Хотел бы особо отметить, что в следующем году народы наших стран будут отмечать 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Ждём на юбилейные торжества в Москве 9 мая Президента Токаева и других казахстанских друзей. И в России, и в Казахстане помнят и свято чтут подвиг отцов и дедов, плечом к плечу сражавшихся против нацизма. И мы, безусловно, должны делать всё, чтобы и будущие поколения помнили о том, какой ценой удалось отстоять мир и свободу. Это особенно значимо сейчас, когда идёт формирование более справедливого многополярного миропорядка, который будет основываться на равноправном сотрудничестве и откроет новые возможности для суверенного развития.

Россия и Казахстан идут в авангарде этих процессов, выступают со схожих позиций в том, что касается ключевой роли международного права в межгосударственных отношениях и необходимости учёта интересов всех стран в вопросах глобальной безопасности, стабильности и устойчивого развития. Именно на основе таких подходов наши страны продуктивно взаимодействуют в рамках многосторонних организаций, в том числе в Содружестве Независимых Государств, Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества.

Президент Казахстана участвовал в прошедших с большим успехом в октябре саммитах СНГ в Москве и БРИКС в Казани. В частности, одним из важных решений на встрече лидеров БРИКС стало учреждение новой категории– «государств-партнёров» нашего объединения, согласован список стран-кандидатов в эту категорию. И приглашение о присоединении к БРИКС в таком качестве было направлено Казахстану.

Ещё раз хотел бы подчеркнуть, что Россия готова и далее развивать многоплановые дружественные и союзнические отношения с Республикой Казахстан на благо наших народов. И пожелать всем казахстанским гражданам успехов, благополучия и процветания. ///первоначально опубликовано на сайте Kremlin.ru, 27 ноября 2024 г.