Музыкальный мост между Туркменистаном и Кореей

В рамках Недели корейской культуры в Туркменистане, на сцене Музыкально-драматического театра имени Махтумкули состоялся концерт, познакомивший жителей и гостей Ашхабаде с миром корейской музыкальной культуры.

Выдающиеся корейские оперные певцы, тенор Квон Хвапён и меццо-сопрано Квон Миджи, в сопровождении Государственного симфонического оркестра Туркменистана под управлением Расула Клычева, представили программу, объединяющую корейскую традиционную музыку с шедеврами мировой классики.

В программу концерта вошли лирические корейские произведения, представляющие собой гармонию корейкой традиционной музыки и западных классических стилей. Они воспевают любовь, природу и красоту жизни. Это такие произведения, как «Катание на качелях балансире», «Тоска», «Ткацкая песня», «На пути к тебе», «Тоска по горе Кымгансан», «Когда весна придёт через реку», «Песня Ветра», «В этот момент». Зрители насладились звучанием известных оперных произведений (Habanera ария из оперы «Кармен» Жоржа Бизе, Nessun dorma ария из оперы «Турандот» Джакомо Пуччини).

Тенор Квон Хвапён и меццо-сопрано Квон Миджи покорили сердца ашхабадской публики своим мастерством и проникновенностью исполнения. Бурные овации стали лучшим подтверждением успеха концерта.

Квон Хвапён – выпускник Корейского национального университета искусств и Венского университета музыки, лауреат международных конкурсов песни Otto Edelman (2024), Hans Gavor Belvedere (2024). Он получил широкое признание не только в Корее, но в США, Австрии и других странах.

Меццо сопрано Квон Миджи окончила Кёнхи Университет, а также получила музыкальное образование зарубежом, получила премию в сеульском конкурсе оркестров. Является обладательницей престижных наград.

Концерт стал настоящим музыкальным праздником, объединив талантливых музыкантов из двух стран и подарив незабываемые впечатления всем присутствующим. Это событие стало ярким примером культурного обмена, стирающего границы и объединяющего людей через музыку. ///nCa, 24 ноября 2024 г.