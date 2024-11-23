ЮНИСЕФ и Министерство здравоохранения обучают инженеров и техников работе с кислородными станциями

Ашхабад, Туркменистан, 22 ноября 2024 г. – ЮНИСЕФ в партнерстве с Министерством здравоохранения и медицинской промышленности успешно провели пятидневный интенсивный тренинг для инженеров и техников, работающих с недавно установленными кислородными станциями в медицинских учреждениях по Туркменистану. Занятия, проходившие с 18 по 22 ноября, были нацелены на обеспечение устойчивости, безопасности и оптимального функционирования этих жизненно важных кислородных систем.

Медицинский кислород играет важнейшую роль в борьбе с гипоксемией, лечении инфекционных и неинфекционных заболеваний, а также в обеспечении здоровья и безопасности беременных женщин, новорожденных и детей. Для удовлетворения этих потребностей ЮНИСЕФ установил в медицинских учреждениях в Теджене, Дашогузе и Ашхабаде пять кислородных установок, разработанных Центром инновационных разработок Отдела снабжения.

В ходе тренинга, проведенного при участии ЮНИСЕФ и специалистов по обучению и развитию Atlas Copco, особое внимание было уделено протоколам безопасности, передовой практике и самооценке для инженеров и техников. Участники из медицинских учреждений, в которых установлены кислородные станции, получили практический опыт эксплуатации, технического обслуживания и мониторинга для обеспечения долгосрочной устойчивости станций и безопасности пациентов.

«Установка кислородных станций и последующее обучение – это важный шаг на пути укрепления системы здравоохранения Туркменистана», — сказала Джалпа Ратна, представитель ЮНИСЕФ в Туркменистане. «Эта инициатива не только обеспечивает доступ к важнейшим ресурсам, но и гарантирует возможность их эффективного обслуживания и эксплуатации». ///nCa, 23 ноября 2024 г. ( в сотрудничестве с ЮНИСЕФ Туркменистан)