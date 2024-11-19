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Туркменистан и Китай подписали меморандум в энергетической сфере

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18 ноября в Ашхабаде состоялось девятое заседание подкомитета по энергетике Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, сообщает государственная газета «Нейтральный Туркменистан».

Китайскую делегацию возглавил председатель Управления энергетики КНР Чжан Сянхуа.

Как было отмечено в ходе встречи, сотрудничество в энергетической сфере, особенно в газовом секторе, является одним из приоритетных направлений двусторонних отношений. В связи с этим было подчёркнуто, что обеим сторонам важна активизация и дальнейшее развитие эффективных отношений в данном направлении.

Соответственно было заявлено, что Туркменистан готов увеличить объёмы поставок природного газа в Китай. Для этого созданы все необходимые условия на основе договорённостей, достигнутых на высшем уровне главами государств двух стран.

Туркменская сторона подчеркнула важность реализации масштабных реформ, направленных на обеспечение мощи энергетического сектора в национальной экономике страны, активное внедрение инноваций, передовых технологий и передового опыта зарубежных стран. В этой связи существуют широкие возможности для укрепления эффективного туркмено-китайского сотрудничества, основанного на принципах равноправия и взаимной выгоды.

В целях дальнейшего развития сотрудничества представители туркменской стороны высказали китайским коллегам ряд предложений.

По итогам девятого заседания энергетической подкомиссии Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству был подписан Меморандум.

Данный документ подготовлен на экспертном уровне с участием соответствующих представителей двух стран и нацелен на продвижение совместных усилий по развитию туркмено-китайского сотрудничества в энергетической сфере. ///nCa, 19 ноября 2024 г.

 

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