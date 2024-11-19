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ПРООН передала Минздраву Туркменистана партию инсулина

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ПРООН в Туркменистане при финансировании Правительства Туркменистана продолжает реализовывать меры по контролю неинфекционных заболеваний. В рамках Соглашения об обеспечении лекарственными средствами для профилактики и лечения неинфекционных заболеваний ПРООН передала Министерству здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана очередную партию инсулина Lantus – 75 000 предварительно заполненных шприцов общей стоимостью 330 000 долларов США.

С 2021 года ПРООН осуществляет совместные проекты по контролю и лечению неинфекционных болезней. Общий бюджет проектов составил более 92 миллионов долларов США. Проекты полностью финансируются Правительством Туркменистана. ///nCa, 19 ноября 2024 г.

 

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