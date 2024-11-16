В Ашхабаде обсудили инновации в дорожной отрасли Туркменистана

15 ноября в Ашхабаде состоялось 48-е заседание Межправительственного совета дорожников стран СНГ, сообщает TDH.

На встрече, проведенной в гибридном режиме, приняли участие представители дорожных, транспортных и научно-исследовательских организаций Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан, ассоциированные члены Межправительственного совета дорожников, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Исполнительного комитета Координационного транспортного совещания государств – участников СНГ.

Открыл заседание Председатель Межправительственного совета дорожников, руководитель Секретариата совета Бури Каримов. С приветствием к участникам заседания обратились заместитель Генерального секретаря СНГ Ильхом Нематов и Председатель Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Туркменистана Хангельди Керимов.

В ходе заседания было рассмотрено 16 вопросов, в том числе о состоянии и развитии автомобильных дорог в Туркменистане, о внесении в Перечень международных автомобильных дорог СНГ автомобильной дороги Ашхабад – Туркменабат, отчет Секретариата МСД о проделанной работе между заседаниями совета, о развитии интеграции в транспортной сфере СНГ в ходе выполнения Плана мероприятий по реализации первого этапа (2021–2025 годы) Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года и т.д.

На заседании Ильхом Нематов вручил от имени Генерального секретаря СНГ Сергея Лебедева Грамоту Исполнительного комитета СНГ заместителю генерального директора проектного института «Türkmenýoltaslama» Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог Туркменистана Нуры Таганклычеву за многолетнюю плодотворную деятельность в рамках Содружества Независимых Государств.

49-е заседание совета состоится 5 мая 2025 года в г. Рязань (Россия).

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15 ноября 2024 года в Ашхабаде состоялось совещание членов и ассоциированных членов Межправительственного совета дорожников (МСД). Главной темой встречи стало внедрение инновационных технологий и услуг в автодорожную отрасль Туркменистана.

На сегодняшний день около 50 организаций из 20 стран мира являются ассоциированными членами Совета в составе МСД. Основные направления их деятельности разнообразны и охватывают широкий спектр направлений, включая инженерные изыскания, проектирование, строительство и реконструкцию дорожных объектов, а также вопросы, связанные с финансированием, подготовкой кадров и обеспечением безопасности дорожного движения и др.

В рамках совещания состоялись презентации, на которых участники представили свои инновационные разработки. Участники, представляющие широкий спектр направлений дорожной отрасли, выразили готовность предложить свои услуги туркменским коллегам.

Среди представленных тем:

• научные разработки для развития дорожной отрасли,

• инновационные технологии модификации битума и асфальтобетонов,

• инженерные решения с использованием геосинтетических материалов,

• строительство транспортных тоннелей,

• различные типы барьерных ограждений для повышения безопасности на дорогах,

• внедрение высокотехнологичных дорожных лабораторий и современного оборудования,

• программные продукты для проектирования автомобильных дорог,

• интеллектуальные транспортные системы,

• шумозащитные экраны,

• новые битумные технологии и декоративное освещение.

Отдельное внимание было уделено актуальным проблемам дорожной отрасли: управление дорожным движением, экология, безопасность.

Встреча прошла в конструктивной атмосфере, все стороны остались довольны результатами. Впервые МСД совместно с ассоциированными членами Совета подготовил комплексный пакет предложений по внедрению новых технологий в автодорожную отрасль Туркменистана.

Межправительственный совет дорожников, объединяющий автодорожные ведомства всех стран Содружества, является органом отраслевого сотрудничества, оперативно реагирующим на растущие запросы государств по обеспечению бесперебойного международного автомобильного сообщения и развитию транспортной инфраструктуры. Цель МСД – содействие развитию и совершенствованию сети автомобильных дорог общего пользования, создание условий для более полного использования производственного и научно-технического потенциала дорожных организаций государств – участников СНГ, оказание поддержки правительствам в проведении согласованной дорожной политики и углублении интеграционных процессов, повышение уровня подготовки кадров.///nCa, 16 ноября 2024 г.