Молодежные лидеры Центральной Азии и тюркоязычных стран выступили на COP29 в Баку

Асель Сатубалдина

Молодежные климатические активисты из Центральной Азии и тюркоязычных стран обсудили, как молодежь может стимулировать климатические действия на 29-й конференции ООН по изменению климата (COP29) в Баку 13 ноября.

Мероприятие с участием молодежных климатических лидеров Центральной Азии и тюркоязычных стран, получившее название Next COP Dialogue, собрало молодых защитников окружающей среды из Азербайджана, Венгрии, Казахстана, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистана для обмена климатическими инициативами, разработанными в ходе региональных и международных экологических лагерей.

В 2024 году молодежь из Азербайджана, Турции, Венгрии и пяти государств Центральной Азии объединилась, чтобы подготовить молодежное заявление с практическими рекомендациями по расширению доступа к экологическому образованию, “зеленым навыкам” и участию молодежи в климатической повестке дня.

Впоследствии эти рекомендации были включены в Международную стратегию по продвижению культуры устойчивого развития и вовлечению детей и молодежи в климатическую повестку дня на 2024-2030 годы. Правительства всех восьми стран подписали это документ 12 ноября в Баку.

Развивая динамику этого сотрудничества, семинар на КС-29 был направлен на углубление вовлечения молодежи, поощряя участников к разработке потенциальных планов работы на предстоящий год, используя идеи и инициативы, обсуждавшиеся на конференции.

Саида Мамедова из Азербайджана подчеркнула необходимость того, чтобы климатическое образование было доступно для всех. «Экологическое образование должно быть доступно для всех на всех уровнях образования. Платформы для вовлечения молодежи также чрезвычайно важны в нашей деятельности по борьбе с изменением климата. Вот почему нам нужна эффективная и инклюзивная платформа, позволяющая молодым людям присоединиться к нашим усилиям по борьбе с изменением климата», – сказала она, выступая на мероприятии.

«В наших эко-лагерях мы увидели силу сотрудничества, когда молодые люди из Центральной Азии, Азербайджана, Венгрии и Турции собирались вместе, представляли свои инновационные идеи и разработали дорожную карту действий. Мы создали международный консультативный комитет, в состав которого входят молодые люди из всех стран и министры, ответственные за дела молодежи, образование и окружающую среду», – отметила Дилнозаксон Каттаксонова, первый заместитель директора Агентства по делам молодежи Узбекистана.

Пятнадцатилетний Салохиддин Абдуфаттоков из Ташкента отметил, что последствия изменения климата сильнее всего сказываются на молодежи: «Вот почему правительства должны спрашивать и получать представление о том, что происходит с молодежью и каковы последствия. Молодежь должна быть вовлечена в процесс принятия решений, в государственную политику, правила и инициативы».

Он подчеркнул, что последствия изменения климата будут усиливаться по мере взросления современной молодежи. Без принятия срочных мер молодым людям придется всю жизнь бороться с ухудшающимися последствиями изменения климата.

Когда его спросили, какие меры необходимо принять для реализации молодежных инициатив в области климата в Центральной Азии, он отметил необходимость создания единой скоординированной сети.

«Главное – это сотрудничество между правительствами центральноазиатских и тюркских стран и молодежными сетями. Нам нужно создать единую молодежную сеть в Центральной Азии и проанализировать, от чего страдает молодежь [с точки зрения изменения климата], потому что регионы похожи», – добавил он.

Молодые люди, особенно дети, действительно больше всего страдают от изменения климата, о чем свидетельствуют данные Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Около миллиарда человек — почти половина детского населения планеты — проживают в 33 странах, отнесенных к группе чрезвычайно высокого риска в связи с опасными климатическими явлениями.

Экстремальная жара вызывает все большую озабоченность, поскольку каждый пятый ребенок — примерно 466 миллионов — живет в районах, где в настоящее время количество чрезвычайно жарких дней в году по меньшей мере вдвое больше, чем шесть десятилетий назад. Это повышение температуры коррелирует с увеличением вероятности мертворождения и преждевременных родов на 5% при каждом повышении температуры на один градус Цельсия.

Конференция COP29 открылась 11 ноября в Баку и продлится до 22 ноября. Казахстан впервые представляет свой национальный павильон на этом мероприятии. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также находится с официальным визитом в Баку, где 12 ноября он выступил на саммите мировых лидеров по борьбе с изменением климата и провел множество встреч для продвижения климатической повестки Казахстана и налаживания партнерских отношений. /// The Astana Times, 13 ноября 2024 г.