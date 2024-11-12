Визит Постоянного представителя ПРООН в Туркменистане в Дашогузский велаят

Дашогуз, Туркменистан, 11 ноября 2024 года – Нарине Саакян, Постоянный представитель ПРООН в Туркменистане, завершила двухдневный рабочий визит в Дашогузский велаят с 10 по 11 ноября 2024 года.

В рамках визита г-жа Саакян встретилась с г-ном Довлетгельды Бабаевым, хякимом Дашогузского велаята, а также с другими представителями местной администрации для обсуждения результатов совместной работы и будущих инициатив в области устойчивого развития и обеспечения экологической устойчивости в туркменской части бассейна Аральского моря.

«Мы высоко ценим сильную поддержку администрации велаята в достижении наших программных целей, особенно в укреплении экологической устойчивости, совершенствовании стратегий управления водными ресурсами и продвижении устойчивых сельскохозяйственных практик», – отметила г-жа Саакян после встречи. «Этот визит укрепляет продолжающееся партнерство ПРООН с Дашогузским велаятом и подчеркивает нашу общую приверженность созданию устойчивых сообществ перед лицом экологического кризиса Аральского моря, усугубляемого изменением климата».

Визит также включал участие в мероприятиях, организованных в рамках проекта «Сохранение и устойчивое управление земельными ресурсами и экосистемами высокой природной ценности в бассейне Аральского моря для множественных выгод», финансируемого Глобальным экологическим фондом (ГЭФ) и реализуемого ПРООН в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.

Делегация ПРООН также посетила Экологический фестиваль «Экология культуры», посвященный экологической осведомленности и продвижению молодежных инициатив в области устойчивого развития. Фестиваль, который прошел в Дашогузской областной библиотеке, включал выставку экологически чистых товаров, презентацию инновационных идей и традиционных ремесел, включая национальные костюмы и студенческие исследовательские проекты. Мероприятие было организовано Министерством иностранных дел Туркменистана, администрацией города Дашогуз и ПРООН в Туркменистане в партнерстве с Американским уголком в Дашогузе, ЮНЕСКО, РЭЦЦА и местными НПО «Экодурмуш» и «Яшыл Шохле».

«Было невероятно вдохновляюще наблюдать за творчеством и самоотверженностью молодежи и местных мастеров на фестивале», – отметила Нарине Саакян. «Яркая выставка ремесел, экологически чистой продукции и традиционных нарядов, наряду с энтузиазмом участников в вопросах устойчивого развития, демонстрирует глубокую приверженность сохранению экологического и культурного наследия Туркменистана. Это мероприятие согласуется с усилиями ПРООН по продвижению креативной экономики в Туркменистане, поддерживая инновации и устойчивые практики, а также содействуя развитию местных сообществ и молодежных инициатив».

Во второй день своего визита г-жа Саакян приняла участие в семинаре, организованном в рамках вышеупомянутого проекта, посвященного управлению водными ресурсами в туркменской части региона Аральского моря. Цель семинара – рассмотреть важную проблему нехватки воды и ее влияние на устойчивое сельское хозяйство. Участники получили ценные знания о лучших практиках эффективного использования и сохранения воды.

В этот же день делегация ПРООН посетила Государственный природный заповедник Гаплангыр, где глава офиса ПРООН в Туркменистане приняла участие в кампании по посадке деревьев, демонстрируя приверженность усилиям по озеленению и подчеркивая важность сохранения богатого биоразнообразия региона.

Визит завершился в этрапе Гёроглы, где делегация ознакомилась с результатами совместных пилотных проектов ПРООН, направленных на продвижение устойчивого управления земельными ресурсами, развитие сельского хозяйства и охрану окружающей среды. ///nCa, 12 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)