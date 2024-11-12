Председатель правления Daewoo E&C обсуждает планы расширения деятельности компании в Туркменистане

Председатель правления ведущей южнокорейский компании Daewoo Engineering & Construction Джонг Вон-джу недавно посетил Туркменистан для участия в конференции и выставке CIET2024, ежегодном мероприятии, посвященном строительному, промышленному и энергетическому секторам страны. О ключевых событиях визита пишет газета The Korea Herald.

В ходе форума, который проходил в столице Туркменистана Ашхабаде с 3 по 5 ноября, Джонг встретился с ключевыми должностными лицами, чтобы обсудить планы Daewoo по развитию деятельности в страны, особенно в свете недавней победы компании в проекте строительства завода по производству минеральных удобрений в Туркменистане.

5 ноября Джонг провел переговоры с заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам строительства, промышленности и электроэнергетики Баймыратом Аннамаммедовым, а также с другими высокопоставленными должностными лицами.

На встрече с Аннамаммедовым Джонг выразил признательность за выбор Daewoo в качестве подрядчика для строительства завода по производству минеральных удобрений. «Как ведущая южнокорейская строительная компания, Daewoo нацелена на поддержку экономического роста Туркменистана путем постоянных инвестиций в эту богатую природными ресурсами страну», подчеркнул Джонг.

Завод по производству удобрений, расположенный в Туркменабате, примерно в 450 километрах к востоку от Ашхабада, будет производить 350 000 тонн фосфорных удобрений и 100 000 тонн сульфата аммония в год. В настоящее время проект находится на стадии предварительного заключения контракта, и ожидается, что в ближайшее время будут урегулированы вопросы проектного финансирования.

Джонг также встретился с мэром Ашхабада Рахимом Гандымовым. В ходе встречи обсуждены планы сотрудничества с Daewoo в области городского развития, инфраструктуры “умного города” и строительства высотных зданий. Джонг заверил Гандымова в том, что Daewoo полностью готова поддержать эти планы, используя свой опыт и технические знания.

Как отметил представитель Daewoo E&C, комментируя визит Джонга, «Туркменистан представляет для компании многообещающие возможности, аналогичные нашему проекту в Старлейк-Сити во Вьетнаме».

«Мы нацелены на то, чтобы превратить Туркменистан в ключевой рынок Центральной Азии, продемонстрировать возможности Daewoo и внести свой вклад в местное экономическое развитие», подчеркнули в компании. //nCa, 12 ноября 2024 г.