Перевозки по восточной ветке коридора «Север – Юг» подешевели

Себестоимость железнодорожных грузоперевозок по восточной ветке международного транспортного коридора «Север-Юг» с 2022 года сократилась более чем в 2 раза – до $32 за тонну груза, заявил генеральный директор «РусИранЭкспо» (российский группы компаний, работающих на иранском рынке) Александр Шаров, пишет российский интернет-портал о логистике Logirus.

Восточная ветка МТК «Север – Юг» была запущена на полную мощность в 2023 году. По ней проходит прямой железнодорожный путь из России через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан в Иран. Маршрут связан единой железнодорожной колеей шириной 1520 мм, что исключает необходимость проведения дополнительных манипуляций по перегрузу товаров и смене тележек вплоть до границы с Ираном. Он обеспечивает сквозное сообщение до иранских портов Персидского залива: прежде всего Бендер-Аббас и Чабахар.

Снижение стоимости доставки, эксперт связывает в первую очередь с развитием конкуренции. Предложение превысило спрос, и железнодорожные операторы стали бороться за грузовладельцев, предлагая более низкие тарифы.

Транзитные сроки по железнодорожному маршруту «Челябинск – Бандер-Аббас» сейчас составляют 10 суток, добавил Александр Шаров.

Кроме того, Транспортно-логистический центр Туркменистана (TULM) недавно запустил контейнерный поезд из Дубая в Москву, который доходит до российской столицы за 20 дней.

Экономически восточная ветка привязана к предприятиям, использующим в основном Южно-Уральскую, Свердловскую и Западно-Сибирскую железные дороги, далее выходящие на север и восток России, отметил эксперт Каспийского института стратегических исследований Александр Караваев в беседе с «Sputnik Азербайджан».

Восточная или западная ветка: какой маршрут МТК “Север-Юг” перспективнее? https://az.sputniknews.ru/20241016/vostochnaya-ili-zapadnaya-vetka-kakoy-marshrut-mtk-sever-yug-perspektivnee-468093258.html

«Благодаря наличию прямого доступа к портам в Персидском заливе, по восточному маршруту можно отправлять насыпные и наливные грузы. То есть крупные партии сырья, которое сложно перегружать на другие виды транспорта и для которого не используются контейнеры. Это могут быть уголь, лесопильные материалы, удобрения, ГСМ, различные химические компоненты и все остальное, направляемое за пределы Ирана. Наконец, восточный сегмент потенциально удобнее соединять с пакистанской железной дорогой», – резюмировал эксперт. ///nCa, 11 ноября 2024 г.