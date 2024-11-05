Туркменская делегация приняла участие в 17-м Форуме сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея”

4 ноября 2024 года в Сеуле состоялся 17-й Форум сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея”. Посол Туркменистана в Республике Корея Бегенч Дурдыев принял участие в этом форуме от имени туркменской стороны. Форум проходил под председательством министра иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Юля. Делегации во главе с высокопоставленными официальными лицами из стран Центральной Азии, включая заместителя Премьер-министра – министра иностранных дел Республики Казахстан Мурата Нуртлеу, Министра иностранных дел Узбекистана Бахтиера Саидова, первого заместителя Министра иностранных дел Кыргызской Республики Асеина Исаева и заместителя Министра иностранных дел Таджикистана Имоми Содик также приняла участие в этом форуме.

Посол Бегенч Дурдыев в своем выступлении подчеркнул поддержку Туркменистаном построения прочных, всесторонних отношений в рамках форума “Центральная Азия – Республика Корея”. Он выразил приверженность Туркменистана дальнейшему развитию сотрудничества в таких ключевых областях, как экономика, транспорт и логистика, наука и образование, здравоохранение, туризм и цифровизация. Посол также отметил, что Туркменистан готов к изучению новых возможностей сотрудничества посредством реализации проектов в таких областях, как высокие технологии, охрана окружающей среды, производство, сельское хозяйство, а также культурно-гуманитарных инициатив.

Участники форума отметили важные итоги недавней второй встречи спикеров парламентов стран Центральной Азии и Республики Корея, которая состоялась 14 октября 2024 года в Ашхабаде.

В рамках Форума сотрудничества были проведены 4 тематические сессии в смешанном формате по следующим направлениям: “Цепочки поставок”, “Окружающая среда”, “Цифровизация” и “Туризм”. Представители профильных министерств Туркменистана присоединились к этим сессиям посредством видеоконференции.

По итогам встречи было принято Совместное заявление 17-го Форума сотрудничества “Центральная Азия – Республика Корея”, а также План работы Секретариата Форума сотрудничества Центральная Азия – Республика Корея на 2025 год.

Кроме того, при поддержке Министерства иностранных дел Республики Корея и дипломатических миссий Центральной Азии были организованы выставки, демонстрирующие уникальные культурные особенности каждой страны.

Во второй половине дня главы делегаций приняли участие в совместной встрече с Президентом Республики Корея Юн Сук Елем. Президент Республики Корея поблагодарил глав делегаций за их участие в 17-м форуме и отметил растущую важность сотрудничества между Центральной Азией и Кореей в последние годы. Он подчеркнул, что огромный транспортный и торговый потенциал Центральной Азии придает региону стратегическое значение. Президент Юн Сук Ель подчеркнул, что Республика Корея стремится укреплять политические, экономические и культурные связи со странами Центральной Азии. Он также выразил благодарность делегациям Туркменистана, Казахстана и Узбекистана за теплое гостеприимство, оказанное ему во время его государственных визитов в эти страны в июне 2024 года.

Кроме того, он заверил их в приверженности Кореи выполнению договоренностей, достигнутых в ходе этих визитов. Президент Юн Сук Ель выразил удовлетворение тем, что инициатива “К-Silk Road”, объявленная накануне его визитов, и предложение о проведении саммита Центральная Азия – Республика Корея получили поддержку лидеров стран Центральной Азии.

Также Президент Республики Корея попросил туркменскую сторону передать его теплые приветствия Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному лидеру туркменского народа, председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

В продолжение форума 5 ноября 2024 года состоялось 5-е заседание Делового совета “Центральная Азия – Корея”. ///Посольство Туркменистана в Корее, 5 ноября 2024 г.