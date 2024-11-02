Туркменистан разработал Дорожную карту для реализации задач по Глобальному Метановому Обязательству

В рамках усилий по реализации задача в рамках глобальной климатической повестки Туркменистан разработал Дорожную карту по укреплению международного сотрудничества для реализации целей и задач, предусмотренных Глобальным метановым обязательством на 2025–2026 годы.

Документ был представлен Президенту Сердару Бердымухамедову на правительственном заседании в пятницу, 1 ноября, вице-премьером, министром иностранных дел Рашидом Мередовым.

Как известно, на 28-й Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP-28), проходившей в Дубае (ОАЭ) с 30 ноября по 12 декабря 2023 года, было официально объявлено о присоединении Туркменистана к Глобальному метановому обязательству (Global Methane Pledge – GMP).

Представленная дорожная карта подтверждает цели Туркменистана по сокращению выбросов метана до 2030 года посредством коренной модернизации энергетической отрасли и реализации иных соответствующих мер.

Для выполнения Дорожной карты предусматривается тесное сотрудничество с авторитетными международными структурами, в частности, с Секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата, другими специализированными учреждениями ООН, с Всемирным банком, Азиатским банком развития, Исламским банком развития и др.

Наряду с этим Туркменистан придаёт большое значение непосредственному участию в деятельности цифровой платформы «Система оповещения и реагирования на метан (MARS)», созданной в рамках Программы ООН по окружающей среде.

В целях реализации Дорожной карты также запланирован Комплекс мероприятий по сокращению выбросов метана в 2025–2026 годах.

В их числе:

проведение совместно с различными международными организациями научно-практических конференций, «круглых столов», семинаров;

продолжение сотрудничества с иностранными компаниями по решению поставленных в данной сфере задач;

составление технико-экономических обоснований проектов по переработке и использованию попутного газа посредством внедрения инновационных и энерго­сберегающих технологий и др.

Заслушав отчёт, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что Туркменистан ответственно подходит к своему участию в решении международных задач по борьбе с изменением климата.

Глава государства отметил необходимость и впредь наращивать вклад страны в глобальные усилия по сокращению выбросов метана, продолжить активное сотрудничество с зарубежными партнёрами и международными организациями в данной сфере.

О Глобальном метановом обязательстве

https://www.globalmethanepledge.org/

О Глобальном метановом обязательстве было заявлено в ноябре 2021 года в Глазго на Конференции ООН по изменению климата (КС-26).

Участники, присоединяющиеся к Обязательству, соглашаются предпринять добровольные действия, чтобы внести свой вклад в коллективные усилия по сокращению глобальных выбросов метана по крайней мере на 30 % к 2030 году по сравнению с уровнем 2020 года, что может предотвратить потепление более чем на 0,2 градуса Цельсия к 2050 году. Это глобальная, а не национальная цель по сокращению выбросов.

Участники также обязуются переходить к использованию передовых методологий инвентаризации выбросов МГЭИК (Межправительственная группа экспертов по изменению климата). Они соглашаются работать над постоянным повышением точности, прозрачности, согласованности, сопоставимости и полноты национальных отчетов о кадастрах парниковых газов в соответствии с РКИК ООН и Парижским соглашением, а также обеспечивать большую прозрачность в ключевых секторах. ///nCa, 2 ноября 2024 г.