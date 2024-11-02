Институт этнологии и археологии Российской Академии Наук рассказал об очередных открытиях Маргианской археологической экспедиции

С середины сентября до второй половины октября 2024 Российско-Туркменская Маргианская археологическая экспедиция провела очередной сезон раскопок в Туркменистане в рамках Соглашения между Институтом Этнологии и Археологии Российской Академии Наук и Министерством культуры Туркменистана.

Экспедицией с российской стороны руководила д-р Надежда Дубова, с туркменской — д-р М.А. Мамедов.

Работа была насыщенной и плодотворной, хотя основные раскопочные исследования были направлены на определение границ небольшого сателлитного к центральному дворцово-храмовому комплексу Гонур-депе поселению Гонур 20.

Кроме того, необходимо было уточнить и зафиксировать с помощью ГИС взаиморасположения всех раскопов памятника, но и выявленных к настоящему времени соседних небольших поселений.

Несмотря на то, что осенью были изучены в основном детские погребения. Одна из могил принадлежала барану, похороненному с человеческими почестями, и в культурном слое сделано несколько интересных находок.

Загадочные печати

В первую очередь обнаружено 11 печатей, из которых наиболее интересны четыре.

Коллекция гонурских печатей велика: их насчитывается более 350 экземпляров.

Наиболее редкие цилиндрические печати. Их ранее было известно на Гонуре всего пять. Весной 2024 г. была найдена шестая, можно сказать миниатюрная. На ней изображены три фантастических животных: два рогатых копытных и один хищник. На основании изделия тонко вырезаны изображения двух скорпионов, расположенных головами к хвостам соседа.

Печать изготовлена из мягкого красного минерала (по определению минералога А.М. Юминова — тальк-агалматарит). Она сильно потерта, что свидетельствует о ее активном использовании и, скорее всего изготовлении именно в Маргиане.

Еще одна каменная печать, найденная в погребении уже этой осенью, представляет собой четырехлучевую звезду с зубчатыми краями, в которую вписан также четырехлепестковый цветок. Ее интересной особенностью является наличие на обратной стороне процарапанного четырехугольника, расположенного у основания лучей. Возможно, это является технической разметкой для изготовления, либо носит некий ритуальный или символический смысл.

Выделяются еще две бронзовые печати: одна в виде большого креста (подобные были найдены на Гонуре и ранее), а вторая — уникальна.

Печать круглая, хорошо сохранившаяся. Два птичьих грифона стоят, расправив крылья и соприкасаясь клювами, ногами и грудью друг с другом. На голове каждого из них хорошо показаны глаза, гребни и бородки, очень напоминающие петушиные. За спиной левого грифона изображен полумесяц, за спиной второго – три точки, скорее всего показывающие звезды.

Если специалисты по истории астрономических знаний подтвердят, что это изображение можно трактовать как одно из созвездий, то найденная печать будет первой и самой ранней на территории Туркменистана, где показаны не только солнце, месяц, но и другие астрономические объекты.

Каменный амулет

Интересен двусторонний каменный амулет из талькохлорита. На одной его стороне изображен крылатый грифон с разинутой пастью, крылья которого переходят на боковые поверхности амулета.

Вторая сторона амулета имеет изображения быка, хвоста и язык быка представляют собой змей с открытыми пастями.

Культовый сосуд

В упомянутом раскопанном погребении барана находился культовый сосуд, аналогичным таким, которые находились в культовых зданиях Гонура и других памятников Маргианы.

На венчике сосуда были налеплены терракотовые фигурки животных, а на внутренней поверхности стенок — налепы в виде змей, выползающих из сосуда наружу.

Напиток из таких сосудов, который «кишел всякими злыми существами», могли пить только герои.

Известный археолог, всю свою жизнь исследовавший Маргиану, Виктор Сарианиди трактовал эти предметы как специальные чаши для ритуального напитка Сомы-Хаомы, которые воспроизводили зороастрийский миф о первичном море Ворукаша.

Найденный в этом сезоне сосуд отличает присутствие налепленных на его дне странных мелких существ, похожих на пиявок. Такие налепы, в отличие от лягушек и змей встречены в Маргиане впервые.

Свидетельства раннего одомашнивания лошадей в Гонур-депе

Недавние археологические раскопки в Гонур-депе позволили обнаружить свидетельства одомашнивания лошадей в регионе в эпоху бронзы. Недавно обнаруженный череп, размером больше ослиного, как полагают, принадлежал либо лошади, либо кулану.

Эта находка в сочетании с восемью ранее обнаруженными фрагментами костей лошади может подтвердить гипотезу о разведении лошадей в южном Туркменистане еще в бронзовом веке. Учитывая, что Гонур 20 относится к переходному периоду между 3-м и 2-м тысячелетиями до нашей эры, это открытие может свидетельствовать о том, что этот регион служил ранним центром одомашнивания лошадей в Центральной Азии.

Музейные исследования

Находки, сделанные в Маргиане за все время проведения там археологических раскопок, насчитывают более 30 тысяч экземпляров. Все они хранятся в трех музеях: в областном историко-краеведческом музее г. Мары, в Государственном музее и в Музее изобразительных искусств в Ашхабаде.

В рамках нынешнего сезона продолжилась реставрация, консервация и изучение уникальных гонурских мозаик, сочетающих технику живописи по штукатурке и собственно мозаику.

Найденные в «царских погребениях» в 2004 и 2009 гг. тысячи мозаичных вставок, только небольшая часть которых сохранилась в виде композиций, тщательно разбирались. Исследовалась техника их создания, разнообразие материалов из которых они изготовлены, изучали принципы составления композиций.

Некоторые композиции (в том числе с крылатыми грифонами и живописное изображение на цилиндрическом некогда деревянном сосуде) удалось реконструировать и довести до экспозиционной формы.

Планы проведения выставки маргианских артефактов в России

Во время осеннего сезона работы Российско-Туркменской Маргианской археологической экспедиции, российские исследователи провели серию встреч с Национальным управлением по изучению, охране и реставрации памятников истории и культуры Туркменистана, с руководителями музеев Туркменистана и в Министерстве культуры. Темой встреч стало обсуждение возможного проведения выставки, посвященной Маргиане, в России в 2027 г. ///nCa, 2 ноября 2024 г.