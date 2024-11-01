ПРООН завершила семинары по повышению осведомленности о климатических изменениях для частного сектора Туркменистана

Проект ПРООН/ЗКФ «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемый ПРООН в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана, организовал семинары для представителей частного сектора с 21 по 25 октября 2024 года. Двухдневные семинары прошли в Ашхабаде и в Дашогузском велаяте с участием международных экспертов ПРООН.

Повестка дня мероприятий охватывала ключевые темы, связанные с адаптацией сельскохозяйственного сектора к изменению климата, с акцентом на регуляторные меры, поддерживающие устойчивое развитие бизнеса в условиях меняющегося климата. Участники обсудили риски, связанные с изменением климата, и необходимость адаптации бизнес-стратегий в сельском хозяйстве для минимизации этих рисков. Кроме того, было проведено тщательное изучение мер государственной поддержки, направленных на стимулирование устойчивого развития и продвижение экологически чистых практик.

Эффективная адаптация к изменению климата требует системных изменений, которые невозможно реализовать лишь усилиями отдельных государственных институтов или частных компаний. Руководитель проекта ПРООН/ЗКФ Майя Аширова отметила: «Государственное партнерство с частным сектором опирается на сильные стороны обоих секторов для решения технических, финансовых и социальных сложностей, вызванных изменением климата, способствуя устойчивому развитию экономики, сообществ и экосистем. Работая вместе, правительства и частные компании могут ускорить переход к устойчивому и адаптивному обществу, обеспечивая более устойчивое будущее перед лицом климатической неопределенности».

Данные семинары завершили серию мероприятий ПРООН, направленных на повышение потенциала представителей частного сектора Туркменистана в области адаптации к изменению климата. Результаты работы станут важной основой для дальнейшего укрепления партнерства между государственными органами и бизнесом на пути к устойчивому развитию в Туркменистане. ///nCa, 1 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)