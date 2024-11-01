News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ПРООН в Туркменистане поддерживает серию семинаров с Аппаратом Омбудсмена по реализации Парижских принципов

ПРООН в Туркменистане поддерживает серию семинаров с Аппаратом Омбудсмена по реализации Парижских принципов

By

1 ноября 2024 года, Ашхабад – В Ашхабаде сегодня завершилась серия семинаров по принципам взаимодействия национальных правозащитных учреждений с государственными органами и общественными организациями, а также правовому мандату Омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами ООН. Ранее эти семинары проходили в Дашогузском, Марыйском, Лебапском и Балканском велаятах.

Семинары проводились в рамках совместного проекта Аппарата Омбудсмена и ПРООН в Туркменистане под названием «Укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена». Участниками стали представители региональных отделений военных и правоохранительных органов, соответствующих министерств, региональных хякимликов, коллегий адвокатов, молодежных и женских организаций, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В программе семинаров были представлены доклады о правовых и практических аспектах взаимодействия Аппарата Омбудсмена с государственными органами и общественными объединениями, Парижских принципах ООН о статусе национальных правозащитных учреждений по продвижению и защите прав человека, а также о совместной деятельности ПРООН в Туркменистане и Аппарата Омбудсмена. Ключевыми темами стали Отчет Омбудсмена за 2023 год и реализация рекомендаций Азиатско-Тихоокеанского форума (APF) по результатам оценки потенциала Аппарата Омбудсмена в 2022 году с акцентом на выполнение многолетнего Стратегического плана Аппарата Омбудсмена на 2024–2028  годы.

Семинары предоставили важную платформу для углубления понимания участниками прав человека, принципов их защиты, а также развивающейся роли Аппарата Омбудсмена с момента его создания. ///nCa, 1 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)

 

 

 

Related posts:

  1. ПРООН сотрудничает с правительством Финляндии для поддержки Аппарата Омбудсмена
  2. ПРООН оказала поддержку Аппарату Омбудсмена Туркменистана в разработке Заявления о соответствии для аккредитации в ГАНПЗУ
  3. ПРООН провел ознакомление с Докладом Аппарата Омбудсмена за 2021 год
  4. ПРООН и Аппарат Омбудсмена Туркменистана повышают образование в области прав человека в журналистике
  5. ПРООН завершает серию семинаров по адаптации к изменению климата для лиц, принимающих решения, из Ашхабада и Дашогузского велаята
  6. ПРООН содействует сотрудничеству Аппарата Омбудсмена Туркменистана с Азиатско-Тихоокеанским форумом национальных правозащитных учреждений
  7. ПРООН завершила серию семинаров по интеграции адаптации к изменению климата в водохозяйственное планирование
  8. ПРООН поддерживает Правительство Туркменистана в координации, мониторинге и отчетности в области прав человека и реализации ЦУР 16
  9. ПРООН поддерживает Туркменистан в изучении передового опыта создания Национального превентивного механизма
  10. Поддержка Аппарата Омбудсмена в Туркменистане в определении его стратегических приоритетов
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan