ПРООН в Туркменистане поддерживает серию семинаров с Аппаратом Омбудсмена по реализации Парижских принципов

1 ноября 2024 года, Ашхабад – В Ашхабаде сегодня завершилась серия семинаров по принципам взаимодействия национальных правозащитных учреждений с государственными органами и общественными организациями, а также правовому мандату Омбудсмена в соответствии с Парижскими принципами ООН. Ранее эти семинары проходили в Дашогузском, Марыйском, Лебапском и Балканском велаятах.

Семинары проводились в рамках совместного проекта Аппарата Омбудсмена и ПРООН в Туркменистане под названием «Укрепление институционального потенциала Аппарата Омбудсмена». Участниками стали представители региональных отделений военных и правоохранительных органов, соответствующих министерств, региональных хякимликов, коллегий адвокатов, молодежных и женских организаций, а также Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В программе семинаров были представлены доклады о правовых и практических аспектах взаимодействия Аппарата Омбудсмена с государственными органами и общественными объединениями, Парижских принципах ООН о статусе национальных правозащитных учреждений по продвижению и защите прав человека, а также о совместной деятельности ПРООН в Туркменистане и Аппарата Омбудсмена. Ключевыми темами стали Отчет Омбудсмена за 2023 год и реализация рекомендаций Азиатско-Тихоокеанского форума (APF) по результатам оценки потенциала Аппарата Омбудсмена в 2022 году с акцентом на выполнение многолетнего Стратегического плана Аппарата Омбудсмена на 2024–2028 годы.

Семинары предоставили важную платформу для углубления понимания участниками прав человека, принципов их защиты, а также развивающейся роли Аппарата Омбудсмена с момента его создания. ///nCa, 1 ноября 2024 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)