Президент Туркменистана принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации

В среду, 30 октября, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов принял заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, сопредседателя Межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Алексея Оверчука, сообщает TDH.

Как отметил глава государства, Туркменистан, реализуя внешнеполитический курс, базирующийся на принципах позитивного нейтралитета, конструктивно взаимодействует с Россией в многостороннем формате, на авторитетных международных площадках. В данной связи Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул высокий уровень и значение недавнего Саммита БРИКС, состоявшегося в Казани.

В продолжение встречи стороны обменялись мнениями по приоритетным аспектам двустороннего сотрудничества.

При этом отмечалось, что туркмено-российские отношения, основанные на принципах искренней дружбы, доверия и равноправия, в настоящее время успешно развиваются по всем направлениям. Последовательно укрепляется политический диалог, осуществляется активное межпарламентское взаимодействие. Налажены продуктивные связи между Туркменистаном и регионами и субъектами Российской Федерации.

Ключевым направлением туркмено-российского сотрудничества была обозначена торгово-экономическая сфера. На протяжении многих лет Российская Федерация является одним из ведущих торговых партнёров Туркменистана. Эффективно работает Межправительственная комиссия, в рамках которой осуществляется координация усилий по всему комплексу вопросов двустороннего партнёрства.

Развиваются контакты по линии образования, науки и культуры, а также здравоохранения.

В завершение встречи Президент Сердар Бердымухамедов и Алексей Оверчук выразили уверенность в том, что традиционное туркмено-российское партнёрство будет и в дальнейшем успешно развиваться, наполняясь новым содержанием.///nCa, 31 октября 2024 г.