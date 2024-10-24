OGT 2024: Газ, экология и инвестиции – Туркменистан строит устойчивое энергетическое будущее

Природный газ занимает лидирующую позицию как способ удовлетворения растущих потребностей мира в энергии. Согласно анализу Международного энергетического агентства потребление природного газа вырастет почти на 20% к 2030 году и останется в целом на уровне до 2040 года. Об этом в своей презентации рассказал заместитель Председателя ГК «Туркменгаз» Мурад Арчаев.

С течением времени вклад природного газа будет сильно различаться по регионам и секторам. В энергетических системах сильно зависящих от угля, где возобновляемые альтернативы менее доступны, особенно в некоторых промышленных секторах, где требуется сезонная гибкость для интеграции высоких долей переменных возобновляемых источников энергии, газ сыграет важную роль, отметил спикер.

Учитывая большой спрос на природный газ в ближайшие годы Туркменистан поэтапно разрабатывает и осваивает супергигантское месторождение Галкыныш, а также предпринимает усилия по выводу своих энергоносителей на мировые рынки.

По мнению Арчаева, имеются большие возможности для транспортировки туркменского природного газа во всех направлениях.

Так, основная цель соглашения о взаимном сотрудничестве, подписанного 1 марта 2024 г Государственным Концерном Туркменгаз и Министерством энергетики и природных ресурсов Турции заключается в развитии сотрудничества в области природного газа и направлено на осуществление поставок туркменского природного газа в Турцию и последующий транзит на мировые рынки.

Соглашения подписанное между Государственным Концерном «Туркменгаз» и Национальной нефтегазовой компанией Ирана, подписанное в августе 2024 года, нацелено на поставку до 40 миллиардов кубических метров природного газа в Иран, а также транзитом по схеме свопа через Иран в Ирак, по южному направлению в Турцию и страны Европы.

Как сообщил заместитель Председателя «Туркменгаз», ГК «Туркменгаз» планирует реализовать крупные газовые проекты с целью дальнейшего увеличения экспортного потенциала страны – среди них строительство подземного газового хранилища, компрессорных станций Каракум и Шатлык на газоконденсатных месторождениях, а также строительство газоочистительных установок Зякли-Дервезе.

«Эти проекты планируются реализовать путем привлечения иностранных подрядчиков на основе международных тендеров, в связи с этим «Туркменгаз» приглашает крупные иностранные компании и финансовые институты принять участие в реализации крупных газовых проектов на территории Туркменистана, в том числе в разработке газовых месторождений, строительстве газопроводов и других перспективных проектов через привлечение инвестиций», – подчеркнул Арчаев.

В презентации он также затронул экологические аспекты к деятельности нефтегазовой отрасли Туркменистана.

«В последние годы в связи с изменением климата и глобальным потеплением Организацией Объединённых Наций и другими международными экологическими организациями принимаются исторически важные документы. В этой связи Туркменистан, будучи страной, добывающей и перерабатывающей углеводородные ресурсы, также выполняют соответствующие работы по реализации проектов с целью соблюдения экологических обязательств», – сказал он.

«В частности, в ближайшее время планируется проведение международных тендеров по модернизации и реконструкции объектов нефтегазового комплекса Туркменистана, а также внедрению новых технологий и обеспечения необходимого оборудования с целью устранения выбросов метана», – отметил докладчик. ///nCa, 24 октября 2024 г.