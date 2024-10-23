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Ирак диверсифицирует источники импорта газа за счет поставок из Туркменистана

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Ирак будет зависеть от двух источников импорта газа – из Туркменистана и Ирана, и случае стабильного импорта, страна достигнет роста производства электроэнергии следующим летом. Об этом заявил министр энергетики Ирака Зияд Али Фадель.

«Объемы импортируемого газа достигнут 50 миллионов кубометров в день в течение лета. Министерство закупит у Туркменистана 20 миллионов кубометров в день и оставшуюся часть в рамках 5-летнего иранского газового контракта», – заявил Фадель иракскому информационному агентству (INA).

«Мы диверсифицировали зависимость от импорта газа до 20 миллионов кубометров из Туркменистана и примерно от 30 до 50 миллионов кубометров с иранской стороны, чтобы у нас было два источника вместо одного», – отметил он, добавив, что за счет увеличения внутренней добычи газа объемы импорта будут постепенно сокращаться.

«Наше производство в течение лета достигло 27.400 мегаватт электроэнергии, у нас был дефицит газа примерно в 10 миллионов, что эквивалентно 1000 мегаваттам. Мы превысим этот показатель следующим летом, после того как поставки газ стабилизируются», – пояснил министр.

В минувшую субботу Ирак и Туркменистан подписали соглашение о поставках газа в Ирак по схеме своп через Иран. ///nCa, 23 октября 2024 г.

 

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