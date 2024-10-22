Конференция ОБСЕ посвящена 25-летию присоединения Туркменистана к Орхусской конвенции

21 октября 2024 года в Центре ОБСЕ в Ашхабаде состоялась конференция, посвященная 25-летию со дня присоединения Туркменистана к Орхусской конвенции – ключевому документу ООН о доступе к экологической информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам окружающей среды.

В конференции приняли участие представители Орхусского центра в Туркменистане и общественных организаций, национальные эксперты по вопросам охраны окружающей среды и представители соответствующих министерств и ведомств.

«Отмечая этот знаменательный юбилей, я рада подчеркнуть, что Туркменистан стал первым государством Центральной Азии, ратифицировавшим Орхусскую конвенцию и взявшим на себя обязательства по выполнению положений этого беспрецедентного экологического соглашения», – сказала Оливера Зуровак-Кузман, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде.

На мероприятии был представлен проект Национального отчета о выполнении Орхусской конвенции в Туркменистане и ее положений, а также обсуждены основные направления деятельности Орхусского центра.

Представитель Секретариата Орхусской конвенции Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН) остановилась на роли Орхусской конвенции в продвижении принципов надлежащего экологического управления и устойчивого развития.

Представители Орхусского центра в Туркменистане рассказали о роли Орхусского центра в продвижении Орхусской конвенции и основных направлениях своей деятельности, подчеркнув важность своей работы, направленной на продвижение устойчивого управления водными ресурсами. Также состоялся обмен опытом организации экологических кампаний.

«Мы высоко ценим наше многолетнее сотрудничество с Орхусским центром, действующим при общественной организации „Тебиги Кувват“, в оказании поддержки Туркменистану в реализации Орхусской конвенции и продвижении доступа к информации, участия общественности и доступа к правосудию по вопросам окружающей среды», – добавила Зуровак-Кузман.///Центра ОБСЕ в Ашхабаде, 21 октября 2024 г.