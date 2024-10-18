Восточный регион Туркменистана перевыполнил план по добыче газа

Туркменские газодобытчики продолжают демонстрировать высокие результаты. Специалисты газодобывающего управления Лебапского велаята Туркменистана «Lebapgazçykaryş» завершили девять месяцев года, перевыполнив план по добыче природного газа, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

Согласно данным, в Лебапском велаяте на 43 миллиона кубических метров больше «голубого топлива», чем было запланировано. Плановый показатель составлял 7,52 миллиардов кубометров газа.

Одним из ключевых факторов, способствующих росту добычи газа, стало открытие новых месторождений. Так, на площадке Тачмырадов была пробурена скважина, дающая 389 тысяч кубометров газа в сутки.

В настоящее время ведутся работы по бурению на площадках Чартак, Коляка, Тебигы, Демиргазык, Косешор и Хазарлы. Все они расположены на территории Лебапского велаята. В течение этого года получен промышленный поток «голубого топлива» на площадке Чартак. Залежи природного богатства обнаружены на глубине 2450 метров.

Эти открытия стали результатом масштабных геологоразведочных работ, проводимых специалистами Государственной корпорации «Türkmengeologiýa». Благодаря их усилиям, были выявлены значительные запасы природного газа в недрах Лебапского велаята.

Для повышения эффективности добычи газа и увеличения объемов его транспортировки, в регионе активно ведется модернизация производственных мощностей. Так, несколько лет назад на месторождении Малай была введена в эксплуатацию газокомпрессорная станция, что позволило повысить отдачу существующих скважин.

Добытый в Лебапском велаяте газ активно экспортируется. Основным потребителем туркменского газа является Китай. По газопроводу Малай–Багтыярлык за девять месяцев текущего года было экспортировано более 4 миллиардов 329 миллионов кубических метров природного газа. ///nCa, 18 октября 2024 г.