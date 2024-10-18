ПРООН в Туркменистане опубликовала отчет «Рекомендации по повторению опыта и масштабированию местных адаптационных практик в водном и сельском хозяйстве в регионах Туркменистана», который теперь доступен на веб-сайте ПРООН в Туркменистане: www.undp.org/turkmenistan/publications

В рамках настоящего отчета подробно задокументированы местные адаптационные практики сельскохозяйственных общин в разных географических зонах Туркменистана, и предоставлены рекомендации для повторения опыта и масштабирования адаптационных практик по всей стране. Основной фокус сделан на эффективное управление водными ресурсами, улучшенные агротехнические методы и стратегии, направленные на сохранение плодородия почв.

Отчет подготовлен в рамках проекта «Развитие национального процесса планирования адаптации в Туркменистане», реализуемого Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ) в сотрудничестве с Министерством охраны окружающей среды Туркменистана.///nCa, 18 октября 2024 г.