News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » В докладе Volt Typhoon III, опубликованном в Китае, освещаются кибероперации США

В докладе Volt Typhoon III, опубликованном в Китае, освещаются кибероперации США

By

Китайские СМИ, включая China Daily, недавно опубликовали отчет, подготовленный совместно Национальным центром реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами Китая и Национальной инженерной лабораторией Китая по технологиям предотвращения компьютерных вирусов.

Отчет называется ”Volt Typhoon III: ”Кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными учреждениями США”.

Полный текст отчета доступен по этой ссылке.:

https://www.chinadaily.com.cn/pdf/2024/20241014.pdf

Вот сокращенная версия статьи, опубликованной China Daily:

Маскировка под другие страны: кибервойска и разведывательные агентства США выдают себя за иностранные организации для проведения глобальных кибератак и шпионажа.

Нацеливание на инфраструктуру: Кампания “Volt Typhoon”, ложно приписываемая Китаю, была нацелена на критически важные сектора инфраструктуры США.

Использование цепочек поставок: США используют свою передовую ИТ-индустрию для внедрения бэкдоров в сетевое оборудование, что позволяет вести наблюдение за целевыми странами.

Дезинформация: США организовали кампанию “Volt Typhoon III”, чтобы обеспечить финансирование и укрепить кибервозможности. /// nCa, 16 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Volt Typhoon III report of China highlights US cyber operations
  2. В докладе ЭСКАТО ООН освещаются тенденции в области энергетической связуемости в Северной и Центральной Азии
  3. В новом региональном докладе ООН звучит тревога по поводу растущего неравенства и усиления уязвимости в условиях пандемии
  4. Президент Туркменистана находится с визитом в Китае 5-6 января 2023 года. Ожидаются важные итоги
  5. Туркменские таможенники ознакомились с опытом деятельности уполномоченных экономических операторов в Китае
  6. Города Шелкового пути в Китае и Туркменистане процветали как торговые и культурные центры
  7. Больше, чем просто транспортировка: в новом докладе ООН подчеркивается, как торговля может сыграть ключевую роль в решении проблемы изменения климата
  8. В Китае проходит торжественная церемония встречи президентов центральноазиатских государств
  9. В Китае состоится министерская конференция стран-соседей Афганистана
  10. Объем рынка ИИ в Китае сейчас оценивается почти в 14 млрд.долл.США, к 2026 году эта цифра достигнет примерно 27 млрд.долл.
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan