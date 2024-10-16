Китайские СМИ, включая China Daily, недавно опубликовали отчет, подготовленный совместно Национальным центром реагирования на чрезвычайные ситуации с компьютерными вирусами Китая и Национальной инженерной лабораторией Китая по технологиям предотвращения компьютерных вирусов.
Отчет называется ”Volt Typhoon III: ”Кампания кибершпионажа и дезинформации, проводимая правительственными учреждениями США”.
Полный текст отчета доступен по этой ссылке.:
https://www.chinadaily.com.cn/pdf/2024/20241014.pdf
Вот сокращенная версия статьи, опубликованной China Daily:
Маскировка под другие страны: кибервойска и разведывательные агентства США выдают себя за иностранные организации для проведения глобальных кибератак и шпионажа.
Нацеливание на инфраструктуру: Кампания “Volt Typhoon”, ложно приписываемая Китаю, была нацелена на критически важные сектора инфраструктуры США.
Использование цепочек поставок: США используют свою передовую ИТ-индустрию для внедрения бэкдоров в сетевое оборудование, что позволяет вести наблюдение за целевыми странами.
Дезинформация: США организовали кампанию “Volt Typhoon III”, чтобы обеспечить финансирование и укрепить кибервозможности. /// nCa, 16 октября 2024 г.