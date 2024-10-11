News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Национальный Лидер туркменского народа встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики

Национальный Лидер туркменского народа встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики

By

10 октября Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем.

Национальный Лидер туркменского народа выразил признательность руководителю Парламента Турции за участие в международном форуме, посвящённом юбилею великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, и передал наилучшие пожелания главе братского государства.

В этом году мы широко отмечаем 300-летие со дня рождения классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули. В честь этого знаменательного события в Ашхабаде построен культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», где установлен памятник поэту. Здесь же открыли памятник Юнусу Эмре, сказал Герой-Аркадаг.

В этой связи отмечалось значение работ турецких учёных в изучении творчества Махтумкули по переводу стихотворений великого поэта на турецкий язык и их широкой популяризации.

Собеседники подчеркнули долгосрочный, стратегический характер двусторонних отношений и то, что языковая, культурная и духовная общность наших народов способствует дальнейшему развитию межгосударственных связей.

Как отмечалось, между Туркменистаном и Турцией развиваются отношения высокого уровня в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В туркмено-турецком межгосударственном взаимодействии важная роль отводится межпарламентским связям. В этом контексте Аркадаг подтвердил готовность туркменской стороны к более активному сотрудничеству в области парламентской дипломатии.

Отмечалось, что обе страны успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также в рамках авторитетных международных организаций. Ярким тому подтверждением является поддержка Турцией инициатив, выдвигаемых Туркменистаном в рамках международных организаций, в частности Организации Объединённых Наций.

В ходе встречи также состоялся заинтересованный обмен мнениями по другим приоритетным направлениям двустороннего партнёрства.///nCa, 11 октября 2024 г.

 

Related posts:

  1. Национальный Лидер туркменского народа и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания России обсудили нынешнее состояние двухстороннего партнерства
  2. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с председателем Союза палат и бирж Турции
  3. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Президентом Республики Армения
  4. (ОБНОВЛЕНО) Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Казахстана
  5. Национальный Лидер туркменского народа и глава турецкой компании «Rönesans Holding» обсудили текущие и перспективные проекты
  6. Туркменистан привержен расширению торгово-экономического сотрудничества с Ираном – Национальный Лидер туркменского народа принял министра иностранных дел ИРИ
  7. Национальный Лидер туркменского народа встретился с руководителем группы компаний «Çalyk Holding»
  8. Национальный лидер Туркменского народа встретился с зарубежными бизнесменами
  9. Национальный Лидер туркменского народа встретился с руководителями японский компании «Kawasaki Heavy Industries Ltd.»
  10. Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Генеральным секретарём СНГ
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan