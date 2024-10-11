Национальный Лидер туркменского народа встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики

10 октября Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Председателем Великого Национального Собрания Турецкой Республики Нуманом Куртулмушем.

Национальный Лидер туркменского народа выразил признательность руководителю Парламента Турции за участие в международном форуме, посвящённом юбилею великого туркменского поэта Махтумкули Фраги, и передал наилучшие пожелания главе братского государства.

В этом году мы широко отмечаем 300-летие со дня рождения классика туркменской литературы, выдающегося мыслителя Востока Махтумкули. В честь этого знаменательного события в Ашхабаде построен культурно-парковый комплекс «Magtymguly Pyragy», где установлен памятник поэту. Здесь же открыли памятник Юнусу Эмре, сказал Герой-Аркадаг.

В этой связи отмечалось значение работ турецких учёных в изучении творчества Махтумкули по переводу стихотворений великого поэта на турецкий язык и их широкой популяризации.

Собеседники подчеркнули долгосрочный, стратегический характер двусторонних отношений и то, что языковая, культурная и духовная общность наших народов способствует дальнейшему развитию межгосударственных связей.

Как отмечалось, между Туркменистаном и Турцией развиваются отношения высокого уровня в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

В туркмено-турецком межгосударственном взаимодействии важная роль отводится межпарламентским связям. В этом контексте Аркадаг подтвердил готовность туркменской стороны к более активному сотрудничеству в области парламентской дипломатии.

Отмечалось, что обе страны успешно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем формате, а также в рамках авторитетных международных организаций. Ярким тому подтверждением является поддержка Турцией инициатив, выдвигаемых Туркменистаном в рамках международных организаций, в частности Организации Объединённых Наций.

В ходе встречи также состоялся заинтересованный обмен мнениями по другим приоритетным направлениям двустороннего партнёрства.///nCa, 11 октября 2024 г.