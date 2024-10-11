Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана встретился с Президентом Монголии

10 октября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, прибывшим в Туркменистан с государственным визитом.

Сказав, что дружественные связи между двумя странами в настоящее время основываются на открытости, взаимоуважении и понимании, Президент Монголии отметил, что этот визит будет иметь важное значение в развитии двусторонних отношений.

Как отмечалось в ходе встречи, наши государства эффективно сотрудничают не только в двустороннем формате, но и в рамках авторитетных международных организаций. Ярким тому примером является соавторство Монголии и поддержка инициатив, выдвигаемых Туркменистаном на Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций.

Акцентировав внимание на вопросах торгово-экономического партнёрства, стороны подчеркнули, что существуют широкие возможности для развития двустороннего сотрудничества в этом направлении.

В этой связи констатировалось, что целесообразно активизировать эффективные и взаимовыгодные связи в топливно-энергетической, транспортно-коммуникационной сферах, в сельском хозяйстве.

Отметив, что имеется огромный потенциал для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в культурно-гуманитарном направлении, в сферах науки и образования, спорта и туризма, Аркадаг выразил твёрдую уверенность в том, что благодаря совместным усилиям дружественные связи между Туркменистаном и Монголией и в дальнейшем будут развиваться на благо народов двух стран.///nCa, 11 октября 2024 г.