Декларация об укреплении дружбы и углублении многопланового стратегического партнёрства между Туркменистаном и Республикой Казахстан

Туркменистан и Республика Казахстан, далее именуемые «Сторонами»,

исходя из стремления к дальнейшему углублению и расширению традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Республикой Казахстан на основе добрососедства, тесного партнёрства, доверия и взаимной поддержки,

руководствуясь Договором о стратегическом партнёрстве между Туркменистаном и Республикой Казахстан от 18 апреля 2017 года,

подчёркивая, что за последние годы Сторонам удалось значительно укрепить стратегическое партнёрство,

выражая приверженность общепризнанным принципам и нормам международного права, своим обязательствам по Уставу Организации Объединённых Наций и другим двусторонним и многосторонним международным договорам, участниками которых являются оба государства,

исходя из решимости всесторонне укреплять межгосударственные отношения с целью вывода их на уровень многопланового стратегического партнёрства,

заявляют нижеследующее:

I

Главы государств подтвердили незыблемость долгосрочного курса на всемерное укреплёние туркмено-казахстанских отношений на основе равноправия, взаимного уважения и учёта интересов друг друга и выразили твёрдую решимость всемерно способствовать выводу двустороннего сотрудничества на качественно новый уровень взаимодействия.

Стороны настоящим провозглашают установление между ними отношений углублённого стратегического партнёрства, которое предусматривает выведение разноплановых и многогранных связей на более высокий уровень и придание им особо тесного и динамичного характера.

Подчёркивают, что дальнейшее развитие и углубление партнёрства основывается на взаимном доверии и стратегической роли глав двух государств.

Руководствуясь единым конструктивным подходом в отношении максимального использования имеющихся потенциала и возможностей диверсификации и углуб­ления отношений между ними, выражают готовность и впредь активно развивать взаимовыгодный диалог на различных уровнях по всем направлениям двусторонних отношений, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.

II

Стороны, подтвердив значимость взаимодействия в экономической сфере, выразили стремление к укреплению взаимовыгодного экономического сотрудничества, а также заявили о намерении наращивать совместные усилия с целью расширения партнёрства между двумя государствами в таких сферах, как торговля, инвестиции, транспорт, газовая и химическая промышленность, сельское хозяйство, производство строительных материалов, текстильная отрасль, связь и телекоммуникации.

Главы государств выражают удовлетворение динамичным развитием торгово-экономических отношений и отмечают позитивное влияние многовекторных, широкомасштабных и стабильных торгово-­экономических связей на весь комплекс двусторонних отношений.

Стороны подчёркивают важность укрепления деятельности Межправительственной туркмено-казахстанской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству как механизма развития двустороннего экономического сотрудничества, а также повышения эффективности Рабочей группы по увеличению товарооборота и расширению номенклатуры поставляемых товаров.

Стороны поощряют создание благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для предпринимательской деятельности, а также способствуют обес­печению экономического роста, повышению возможностей выхода товаров и услуг двух государств на мировые рынки, поддерживают организацию бизнес-форумов, которые будут укреплять контакты между деловыми кругами двух стран.

Главы государств поддерживают создание новых совместных предприятий для развития кооперационных связей в приоритетных секторах, представляющих взаимный интерес.

Президенты подтвердили необходимость дальнейшего наращивания объёмов взаимной торговли и расширения её номенклатуры путём вовлечения в товарооборот продукции с высокой добавленной стоимостью.

Стороны отмечают важность дальнейшего развития двустороннего инвестиционного взаимодействия, в том числе путём создания благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций.

Главы государств приветствуют совместные меры по укреплению приграничного сотрудничества между Балканским велаятом Туркменистана и Мангистауской областью Республики Казахстан в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, социальной и культурно-гуманитарной сферах.

III

Президенты подчеркнули значимость двустороннего сотрудничества в транспортно-коммуникационной сфере, обеспечивающего кратчайший и эффективный выход на внешние рынки.

В целях дальнейшего раскрытия потенциала взаимодействия в данном направлении Стороны подтвердили готовность к продолжению поддержки важных проектов в области транспорта, логистики и транзита, отвечающих интересам двух стран.

Стороны будут активно содействовать созданию благоприятных условий для развития и расширения взаимовыгодного сотрудничества в транспортной и коммуникационной сферах.

Главы государств выразили удовлетворение существующим высоким уровнем сотрудничества в области транспорта и заявляют о важности продолжения консолидированных усилий, направленных на осуществление совместных проектов, обеспечивающих транзит грузов по территории Туркменистана и Казахстана.

Стороны подчеркнули необходимость активизации сотрудничества в осуществлении железнодорожных перевозок по магистрали Казахстан–Туркменистан–Иран.

Отметили важность дальнейшего развития международных транспортных коридоров в целях обес­печения благоприятных условий для увеличения международного транзита и расширения грузовых перевозок, в том числе Транскас­пийского международного транспортного маршрута (Срединный коридор), коридора Центральная Азия–Персидский залив, Южного коридора и других международных коридоров, соединяющих Азию и Европу.

Стороны выражают готовность активно развивать и углублять взаи­модействие в области транзитных и транспортных коммуникаций, создающее благоприятные условия для осуществления транспортных операций через воздушные и морские порты, железнодорожную и автомобильную сеть, расположенные на своих территориях.

IV

Главы государств подчёркивают значительный потенциал туркмено-казахстанского взаимодействия в сфере энергетики, в том числе в газовой отрасли.

Констатируя, что сотрудничество двух стран в энергетической сфере является важным фактором дальнейшего укрепления связей и отвечает взаимным интересам, Стороны отмечают важность изучения новых возможностей развития и диверсификации сотрудничества в области энергетики на взаимовыгодной основе.

Стороны подчеркнули необходимость развития сотрудничества в привлечении инвестиций, развития новой индустрии в сфере энергетики для достижения глобальной углеродной нейтральности.

V

Президенты, признавая значимость IT-отрасли как фактора технологического и промышленного развития отраслей экономик, поддерживают развитие цифрового взаимодействия двух стран.

Отмечают важность обмена практическим опытом в использовании разработок «Офис цифрового правительства» и других проектов в сфере цифровизации, а также реализации совместных проектов в области информационно-коммуникационных технологий, подготовки и повышения квалификации IT-специалистов в данной сфере.

В этом контексте приветствуется строительство волоконно-оптических линий связи и стыковка инфокоммуникационных сетей через туркмено-казахстанскую Государственную границу.

Главы государств также выступают за налаживание и развитие комплексного сотрудничества в сфере мирного освоения космического пространства, в том числе путём реализации совместных проектов в аэрокосмической сфере с использованием космических технологий двух стран и применением космического мониторинга в различных отраслях экономики.

VI

Главы государств отметили важность продолжения сотрудничества в области экологической безопасности, охраны окружающей среды, предотвращения трансграничного загрязнения, рационального использования природных ресурсов, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа­ций природного и техногенного характера.

В этом контексте Сторонами приветствуются инициативы по открытию Проектного офиса по Центральной Азии об изменении климата и «зелёной» энергетике, Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алматы, а также Регионального центра климатических технологий для Центральной Азии под эгидой ООН в Ашхабаде.

Стороны подчёркивают особую роль Международного фонда спасения Арала в качестве уникальной региональной институциализированной площадки для обсуждения и решения важнейших водно-энергетических, экологических и социально-экономических вопросов в регионе и выступают за дальнейшее активное использование его потенциала в указанных направлениях.

Отмечают важность проводимых работ по совершенствованию организационной структуры и договорно-правовой базы Международного фонда спасения Арала с учётом интересов и участием всех государств Центральной Азии.

Сторонами приветствуется продолжение усилий по рассмотрению условий создания Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

VII

Президенты будут всемерно способствовать сохранению духовной и культурной близости народов двух стран, углублять взаимные связи в сферах культуры и искусства, ­науки, образования, туризма, молодёжи и средств массовой информации.

В этой связи Стороны будут содействовать прямым контактам и сотрудничеству творческих коллективов, университетов и других образовательных учреждений, научно-исследовательских организаций, архивов, молодёжных и спортивных организаций двух стран и проведению ими совместных мероприятий.

Главы государств выступают за дальнейшее развитие сотрудничества в области здравоохранения с целью укрепления охраны здо­ровья населения, усиления первичной медико-санитарной помощи, противодействия инфекционным и неинфекционным заболеваниям, оказания высокотехнологичной помощи.

Стороны, подтверждая важность освещения достижений политического и социально-экономического развития двух стран, общего культурно-исторического наследия и туристического потенциала, намерены содействовать всестороннему взаимовыгодному сотрудничеству между средствами массовой информации двух стран.

VIII

Туркменистан и Республика Казахстан намерены тесно сотрудничать в сфере внешней политики, продвигая идеи диалога и доверия на международной арене, а также регионального сближения в целях обеспечения устойчивого развития Центральной Азии.

Стороны подтверждают свои обязательства по Уставу ООН и стремление содействовать дальнейшему укреплению Организации Объединённых Наций и повышению её центральной роли в международных делах, выступают за развитие сотрудничества с Организацией Объединённых Наций, Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организацией исламского сотрудничества и другими международными организациями в деле обеспечения международной безо­пасности, совместного противодействия новым вызовам и угрозам.

Продолжат активное взаимодействие в рамках Организации Объединённых Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также «Каспийской пятёрки», «Консультативных встреч глав государств Центральной Азии» и других многосторонних структур и форматах, в том числе подтверждают готовность в дальнейшем оказывать взаимную поддержку при рассмотрении различных вопросов и инициатив, представляющих общий интерес.

Туркменистан, реализующий политику постоянного нейтралитета, объединённый приверженностью основополагающим принципам и нормам, закреплённым в Уставе ООН, и Республика Казахстан, осуществляющая внешнеполитическую деятельность на основе многовекторности и прагматизма, заявляют, что продолжат свои усилия по обеспечению безопасности, мира и стабильности в Центральноазиатском регионе и мире в целом.

В этом контексте Стороны отмечают значимость Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 76/299 от 28 июля 2022 года, провозглашающей Центральную Азию Зоной мира, доверия и сотрудничества, а также реализации приоритетов Концепции развития региональной кооперации «Центральная Азия–2040».

Главы государств выступили за дальнейшее развитие сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией, незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, транснациональной организованной преступностью и другими вызовами и угрозами международной безопасности как на двустороннем уровне, так и в рамках международных структур, включая Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в г. Алматы (ЦАРИКЦ).

Стороны подтвердили готовность и далее оказывать содействие достижению мира и стабильности в Афганистане, его превращению в мирную и процветающую страну, уважая при этом избранный афганским народом путь политического и социально-экономического развития своего государства.

Отметили необходимость развития торгово-экономических, транспортно-логистических и энергетических связей с этой страной, реализации инфраструктурных проектов, а также оказания всестороннего международного гуманитарного содействия народу Афганистана при центральной координирующей роли Организации Объединённых Наций.

Руководители двух государств отметили необходимость консолидации усилий в деле ядерного разоружения и нераспространения, выразили готовность и далее развивать сотрудничество в рамках реализации Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии и Всеобщей декларации о построении мира, свободного от ядерного оружия, принятой Резолюцией 70/57 Генеральной Ассамблеи ООН 5 декабря 2015 года.

Отметили значимость инициативы о создании под эгидой Организации Объединённых Наций Международного агентства по биологической безопасности на базе Конвенции ООН о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Стороны будут углублять парт­нёрские связи по линии заинтересованных ведомств и сотрудничество в рамках международных и региональных организаций в сфере борьбы и противодействия терроризму, распространению оружия массового уничтожения, контрабанде, незаконному обороту наркотиков, нелегальной миграции, торговле людьми, организованной преступности и коррупции.

Подчеркнули значимость дальнейшего совершенствования взаи­модействия соответствующих структур двух стран в деле предупреждения и противодействия проявлениям международного терроризма и экстремизма в Центральной Азии.

Стороны подтверждают нацеленность на конструктивное взаимодействие по обеспечению международной информационной безопасности на региональном и глобальном уровнях, в том числе противодействию использованию информационно-коммуникационных технологий в противоправных и вредоносных целях.

Главы государств отмечают важность повышения усилий международного сообщества против актов агрессии, представляющих угрозу международному миру, безопасности и стабильности.

Стороны вновь подтвердили своё уважение и решительную поддержку на взаимной основе суверенитета своих государств, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ.

В этом контексте отмечают необходимость разрешения конфликтов мирными политическими средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, на основе уважения и соблюдения принципов суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ.

Стороны подчёркивают важность глобального диалога между религиями и культурами, в том числе в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который является платформой для продвижения идей толерантности, взаимоуважения и религиозной терпимости.

IX

Туркменистан и Республика Казахстан заявляют о решимости вывести межгосударственные отношения на уровень углублённого стратегического партнёрства, опирающегося на прочный фундамент взаимного доверия и уважения, на благо народов двух государств.

Президенты убеждены, что укрепление всестороннего стратегического партнёрства отвечает коренным интересам двух братских народов, содействует укреплению нерушимой дружбы между двумя государствами и открывает новые горизонты взаимодействия в долгосрочной перспективе, а также вносит весомый вклад в укрепление мира, стабильности и благополучия как в региональном, так и международном контекстах.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. ///TDH, 10 октября 2024 г.