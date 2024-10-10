Казахстан и Туркменистан углубляют газовое сотрудничество – QazaqGaz и Туркменгаз подписали историческое соглашение

Сегодня, в Ашхабаде, Национальная компания Казахстана QazaqGaz и Государственный Концерн «Туркменгаз» подписали Соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию газовой отрасли.

Документ вошел в пакет документов, подписанных по итогам переговоров на высшем уровне между Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым и Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Председатель правления QazaqGaz Санжар Жаркешов назвал данное соглашение историческим.

«Этот документ является историческим, так как такого документа между двумя странами в газовой отрасли не было», – сказал он.

Жаркешов сообщил, что соглашение ориентировано по трем направлениям:

• Во-первых, это развитие ресурсной базы, геологоразведка и участие QazaqGaz в газовых месторождениях в Туркменистане, включая месторождение Галкыныш,

• Во-вторых, это магистральные газопроводы, включая проект ТАПИ (Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия), это мегагазопровод и

• В-третьих, это импорт товарного газа из Туркменистана в Казахстан.

Этот документ будет основополагающим для усиления отношений между странами в газовой сфере, заключил руководитель QazaqGaz.

Помимо того, в газовом сотрудничестве между Туркменистаном и Казахстаном открывается еще множество перспектив, что следует из заявления Президента Токаева на совместном пресс-брифинге после переговоров с Президентом Бердымухамедовым.

«Казахстан намерен принять активное участие в проектах по разработке газоконденсатных месторождений Туркменистана, а также в расширении трубопроводной инфраструктуры», – заявил Токаев.

«Сегодня было подписано Соглашение о развитии сотрудничества в газовой отрасли между компанией QazaqGaz и государственным концерном «Туркменгаз». <…> Нефтегазовые компании Казахстана заинтересованы в налаживании сотрудничества с туркменскими коллегами в сфере нефтесервисных услуг на Каспии», – отметил он. ///nCa, 10 октября 2024 г.