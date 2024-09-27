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Президент Туркменистана принял руководителя российской Группы компаний «Возрождение»

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В четверг, 26 сентября, состоялась встреча Президента Сердара Бердымухамедова с Игорем Букато, руководителем российской Группы проектно-строительных компаний «Возрождение».

В ходе встречи Президент отметил многолетний опыт взаимодействия с холдингом «Возрождение», который зарекомендовал себя в качестве надёжного партнёра, осуществлённые совместные проекты которого соответствуют международным стандартам качества.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по текущему состоянию сотрудничества. Также отмечался вклад компании в реализацию проекта культурно-паркового комплекса «Magtymguly Pyragy», который был открыт в Ашхабаде мае текущего года. Компания «Возрождение» выполнила ряд работ, в том числе дизайнерские, на территории данного комплекса.

Учитывая созданные в Туркменистане благоприятные условия для зарубежного бизнеса, Президент Сердар Бердымухамедов констатировал наличие хороших перспектив для расширения традиционного сотрудничества и готовность туркменской стороны рассмотреть конкретные предложения российских партнёров. ///nCa, 27 сентября 2024 г.

 

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