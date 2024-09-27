Национальный Лидер туркменского народа встретился с президентом по развитию стратегического партнёрства в Центральной Азии компании «Jоhn Deere»

В четверг, 26 сентября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом по развитию стратегического партнёрства в Центральной Азии компании «Jоhn Deere» Чаба Лейко.

В ходе состоявшегося обмена мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества отмечалось, что сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики Туркменистана. В свете модернизации данного сектора, открываются большие перспективы для сотрудничества с ведущими представителями международных бизнес-кругов.

В продолжение встречи констатировалось, что американская компания является одним из давних и надёжных партнёров агропромышленного комплекса нашей страны. Свидетельством успешного развития двустороннего сотрудничества – наращивание поставок посевной и уборочной техники «Jоhn Deere», которая эффективно эксплуатируется в сельском хозяйстве Туркменистана и хорошо зарекомендовала себя в местных почвенно-климатических условиях.

Отдельным направлением партнёрства , выступает подготовка квалифицированных профильных кадров. В этой связи отмечалась целесообразность продолжения плодотворного взаимодействия в данной области.

Подчёркивалось, что со своей стороны Туркменистан готов к дальнейшему сотрудничеству с компанией «Jоhn Deere».

В завершение встречи Чаба Лейко подтвердил нацеленность своей компании на дальнейшее укрепление взаимовыгодных деловых связей с Туркменистаном. ///nCa, 27 сентября 2024 г.