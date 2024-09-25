ОАЭ нацелены на расширение сотрудничества с Туркменистаном в области образования

23 сентября 2024 года Посол ОАЭ в Туркменистане Ахмед Аль Хамели провел встречу с заместителем Председателя Кабинета министров Туркменистана по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественных организаций Байрамгуль Ораздурдыевой. Об этом сообщили посольство ОАЭ и министерство образования Туркменистана.

Посол передал приветственные слова от имени шейха Мансура бен Заида Аль Нахайяна, а также вице-президента, вице-премьера, председателя администрации президента ОАЭ и министра иностранных дел шейха Абдуллы бен Заида. Посол отметил важность укрепления и обогащения дружеских отношений между двумя странами, а также выразил заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества в различных сферах.

Ораздурдыева подчеркнула значимость существующих связей между Туркменистаном и ОАЭ и выразила стремление к расширению взаимодействия на благо обоих народов.

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На прошлой неделе 20 сентября Посол Аль Хамели также встретился с Президентом Академии наук Туркменистана Аллаберды Ашировым.

В ходе встречи были обсуждены вопросы внедрения в сферу образования искусственного интеллекта, проведение научно-исследовательских работ, а также пути сотрудничества между научно-образовательными учреждениями Туркменистана и ОАЭ.

Ранее, Посол ОАЭ провел встречи с ректорами Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова, Института международных отношений МИД Туркменистана, Туркменского государственного университета им. Махтумкули, Международного университета нефти и газа им. Ягшигелди Какаева. ///nCa, 25, сентября 2024 г.