Институт международных отношений МИД Туркменистана и Посол ОАЭ обсудили возможности студенческого обмена

17 сентября 2024 года в Институте международных отношений МИД Туркменистана состоялась встреча ректора данного вуза Гульшат Юсуповой с Послом Объединенных Арабских Эмиратов в Туркменистане Ахмедом Аль Хамели.

Встреча приурочена развитию туркмено-эмиратского научно-образовательного сотрудничества.

В ходе встречи ректор подробно рассказала о работе подразделений вуза, действующих при институте научных учебных центрах и опыте сотрудничества с зарубежными вузами.

Стороны высказали предложения о дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества в сфере образования.

В ходе встречи были обсуждены пути сотрудничества между двумя странами в области образования и студенческого обмена.

Напомним, что в ноябре прошлого года группа студентов и преподавателей ИМО МИД Туркменистана приняла участие в дипломатической программе обучения на тему «Международные отношения: политика, культура и экономика ОАЭ», которая была организована с Дипломатической академией Анвара Гаргаша. ///nCa, 23 сентября 2024 г.