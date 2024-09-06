ВЭФ: Путин прокомментировал торговлю природным газом

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В ходе ВЭФ (Восточного экономического форума) во Владивостоке Президент Владимир Путин прокомментировал торговлю природным газом.

Как сообщает портал Fakti.bg, по его словам, «объем поставок российского газа в Европу сократится в случае отказа Украины от его транзита, но “это их выбор“».

Он сказал, что в случае недоступности украинского маршрута газ, возможно, пойдет по другим маршрутам, таким как “Турецкий поток”, может быть отчасти по “Голубому потоку”.

Однако Владимир Путин отметил, что в такой ситуации объемы поставок газа в Европу сократятся.

Он добавил, что Россия была бы не против продолжения транзита газа через Украину.

Российский медиахолдинг Sputnik сообщает: Иран давно просит Россию о поставках газа, это вполне реализуемый проект, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

По словам президента РФ, варианты экспорта газа в Иран могут быть разными. “Здесь существуют разные возможности, и разные рынки будем осваивать. По свопу будем работать, будем сжижать, как я уже сказал, и так далее”, – добавил Владимир Путин.

Он отметил, что Иран является одним из перспективных направлений для восстановления объемов экспорта российского газа. “Постепенно будем восстанавливать, конечно, объем продаж газа. Здесь и сомнений нет. Да и собственную экономику развивать”, – подчеркнул президент РФ.

Владимир Путин также заявил, что наращивание поставок газа из РФ в Китай связано не с украинскими событиями, а с ростом экономики КНР. “Я уже упоминал, что мы выходим на проектную мощность по поставкам в Китайскую Народную Республику. Что касается поставок в Среднюю Азию и в Иран, это тоже не связано, я хочу, чтобы было понятно, это не связано напрямую с украинскими событиями”, – сказал Владимир Путин.

Как сообщает Sputnik, в июне этого года российский “Газпром” и Национальная иранская нефтяная компания (NIGC) подписали меморандум о проработке организации поставок российского трубопроводного газа в Иран.

Ранее в 2022 году NIGC и “Газпром” подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, который предусматривает анализ возможностей взаимодействия по следующим направлениям: разработка нефтегазовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое взаимодействие.

Позже, осенью 2023-го, министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщал, что Тегеран определил с “Газпромом” совместные проекты на $40 млрд, финализирует переговоры и рассчитывает скоро перевести эти проекты в практическую плоскость. При этом иранская сторона не раз заявляла, что поставки газа из РФ в исламскую республику могут идти свопом через территорию Азербайджана.

Oreanda-News пишет, что Москва ищет новые рынки сбыта газа, а Иран может стать хабом для транзита российского газа на Ближний Восток. Такое мнение высказал РИА Новости иранский эксперт в области энергетики и нефтяной промышленности Мохаммад Садек-Мехджу.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума в четверг заявил, что иранская сторона давно просит Россию о поставках газа. Как считает российский президент, это вполне реализуемый проект с учетом того, что и в соседних с Ираном странах рынки и потребности в газе огромные.

Он отметил, что Иран, благодаря своему уникальному географическому и геоэкономическому положению, способен обеспечить свою территорию для надежного экспорта и транзита российского газа.

«Иран может стать безопасным и надежным маршрутом для экспорта российского газа. Вокруг Ирана расположены многонаселенные страны, как Пакистан, Ирак, Турция и Афганистан, которые могут быть хорошими рынками для сбыта газа. С другой стороны, Иран расположен на побережье Оманского залива и Индийского океана, что позволяет экспортировать газ в Индию и Восточную Азию за счет создания инфраструктуры СПГ. Поэтому Иран как надежный партнер с привилегированным региональным положением может стать газовым хабом региона Ближнего Востока», – подчеркнул Садек-Мехрджу.

По его мнению, обе стороны – Москва и Тегеран – “выиграют от этого партнерства”, оно может способствовать заключению новых газовых соглашений между двумя странами. Более того, развитие новых газотранспортных проектов в Азиатском регионе может снизить негативное влияние западных санкций как на Российскую Федерацию, так и на Исламскую Республику, заключил эксперт. /// nCa, 6 сентября 2024 г.