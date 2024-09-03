Национальный Лидер туркменского народа встретился с руководителем группы компаний «Çalyk Holding»

В понедельник, 2 сентября, Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встретился с председателем Совета управляющих группы компаний «Çalyk Holding» Ахметом Чалыком.

Как подчёркивалось в ходе встречи, Туркменистан и Турция успешно сотрудничают в различных областях, таких, как энергетика, текстильная промышленность, строительство и др. При этом отмечалось, что внешнеэкономические связи Туркменистана с государствами-партнёрами и зарубежными деловыми кругами основываются на принципах равноправия, взаимопонимания и уважения обоюдных интересов.

В поступательное развитие плодотворного партнёрства вносят вклад турецкая компания «Çalyk Holding».

Аркадаг подчеркнул, что для Туркменистана приоритетом в претворении в жизнь совместных проектов неизменно выступает научно обоснованный подход и широкое внедрение инновационных технологий и экономически эффективных решений.

В этом контексте Национальный Лидер туркменского народа выразил уверенность, что компания «Çalyk Holding» будет и в дальнейшем принимать участие в осуществляемых в нашей стране национальных и региональных проектах, задействовав передовые технологии и высокопроизводительное оборудование.

Также в ходе обсуждения вопросов двустороннего сотрудничества было акцентировано внимание на важности инвестиционного форума Туркменистана, запланированного к проведению в Ашхабаде в ближайшее время.

Один из недавних проектов, реализованных турецким холдингом в Туркменистане – строительство нового комплекса хякимлика города Ашхабад. Также в сентябре компания Çalik Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., входящая в холдинг, приступит к строительству газокомпрессорной станции «Шатлык-1» в Марыйском велаяте. ///nCa, 3 сентября 2024 г.