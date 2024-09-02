News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Компания Dragon Oil проспонсировала шахматный турнир в Хазаре в целях укрепления спортивного партнерства с Туркменистаном

Компания Dragon Oil проспонсировала шахматный турнир в Хазаре в целях укрепления спортивного партнерства с Туркменистаном

By

Компания Dragon Oil в партнерстве с Федерацией спорта Туркменистана организовала шахматный турнир в городе Хазар, Туркменистан. Это мероприятие, в котором приняли участие 32 игрока со всей страны, продемонстрировало растущую популярность шахмат в регионе.

30-летний Шахрух Тураев из Дашогуза стал абсолютным чемпионом, набрав 7 баллов из 7 возможных. Давут Мередов из Ашхабада и Сердар Кабиханов из Марыйского велаята заняли второе и третье места соответственно.


“В Dragon Oil мы стремимся к укреплению нашего присутствия и расширению нашей деятельности в различных областях, при этом сотрудничество с местными и региональными партнерами является фундаментальной частью нашей стратегии”, – заявил инженер Али Рашед Аль Джарван, генеральный директор Dragon Oil. “Мы признаем огромную популярность шахмат в Туркменистане и страсть народа к этой игре, что делает этот турнир идеальной возможностью укрепить наше сотрудничество с правительством Туркменистана”. ///nCa, 2 сентября 2024 г. [фото – Dragon Oil]

 

 

Related posts:

  1. Компания Dragon Oil открыла свой крупнейший региональный офис в Туркменистане
  2. Компания Dragon Oil добавляет три новых месторождения в портфель своих активов в Туркменистане
  3. Президент Туркменистана принял председателя правления Dragon Oil
  4. Туркменская Национальная Нефтегазовая компания приобрела долю в Челекенском проекте Dragon Oil
  5. Dragon Oil открыл новый региональный офис в Туркменистане
  6. АБР представил Новую Стратегию партнерства с Туркменистаном, направленную на развитие зеленой и конкурентоспособной экономики
  7. Dragon Oil увеличит добычу в Туркменистане и Ираке
  8. Dragon Oil – Платиновый партнер XXVII Международной конференции «Нефть и Газ Туркменистана» в Ашхабаде
  9. Заместитель директора ИСМИ Бобур Усманов об ощутимых перспективах укрепления добрососедства и развития регионального партнёрства в рамках Организации тюркских государств
  10. President of Turkmenistan receives Chairman of Dragon Oil
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan