Компания Dragon Oil проспонсировала шахматный турнир в Хазаре в целях укрепления спортивного партнерства с Туркменистаном

Компания Dragon Oil в партнерстве с Федерацией спорта Туркменистана организовала шахматный турнир в городе Хазар, Туркменистан. Это мероприятие, в котором приняли участие 32 игрока со всей страны, продемонстрировало растущую популярность шахмат в регионе.

30-летний Шахрух Тураев из Дашогуза стал абсолютным чемпионом, набрав 7 баллов из 7 возможных. Давут Мередов из Ашхабада и Сердар Кабиханов из Марыйского велаята заняли второе и третье места соответственно.



“В Dragon Oil мы стремимся к укреплению нашего присутствия и расширению нашей деятельности в различных областях, при этом сотрудничество с местными и региональными партнерами является фундаментальной частью нашей стратегии”, – заявил инженер Али Рашед Аль Джарван, генеральный директор Dragon Oil. “Мы признаем огромную популярность шахмат в Туркменистане и страсть народа к этой игре, что делает этот турнир идеальной возможностью укрепить наше сотрудничество с правительством Туркменистана”. ///nCa, 2 сентября 2024 г. [фото – Dragon Oil]