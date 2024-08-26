Туркменистан и Иран готовятся к созданию совместной торговой зоны. Она будет расположена в городе Инче-Борун в иранской провинции Голистан.

Это небольшой город с населением около 2000 человек. Тем не менее, он имеет стратегическое значение, поскольку здесь проходит железнодорожная линия Казахстан-Туркменистан-Иран.

Площадь города составляет 12577 гектаров (около 125 квадратных километров) и он находится в 40 км от города Горган, столицы провинции Голистан.

Малек Хоссейни, управляющий директор свободной зоны Инче-Борун, подчеркнул достоинства этой СЭЗ:

• Пересечение регионального коридора КТИ (железнодорожная линия Иран-Туркменистан-Казахстан), наличие пограничного терминала Инче-Борун, близость к международному аэропорту, близость и связь с густонаселенными рынками стран СНГ и Центральной Азии, историческая безопасность, наличие обширных запасов зерна, энергетических ресурсов, минералов, продовольствия, рынков нефтепродуктов, различных отраслей промышленности – всё это можно рассматривать как особые возможности данного региона для инвестиций.

• В планах региона на будущее: трехкратное увеличение доли добавленной стоимости в промышленном секторе провинции за счет создания 1600 промышленных единиц, создание 47 000 рабочих мест, увеличение объема грузоперевозок до 20 миллионов тонн к 2041 году, создание рабочих мест за счет привлечения внимания местного сообщества к предприятиям Организации зоны свободной торговли Инче Борун, увеличение объема железнодорожных перевозок примерно до 13 миллионов тонн, увеличение импорта на 6 миллионов тонн, рост экспорта на 9 миллионов тонн на сумму 6,2 миллиарда долларов, наращивание транзита через регион до 2 миллионов тонн. /// nCa, 26 августа 2024 г. (фото – Financial Tribune)