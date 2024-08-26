Посольство Пакистана провело прием с участием лидеров туркменского бизнеса и промышленности, а также представителей инфраструктурных и логистических гигантов Пакистана

nCa Report

Совместная делегация FWO и NLC, гигантов сектора инфраструктуры и логистики из Пакистана, недавно посетила Туркменистан. В субботу, 24 августа 2024 года, посольство Пакистана организовало прием, на котором присутствовали представители деловых кругов и лидеры промышленности Туркменистана.

Мероприятие, на которое было приглашено большое количество гостей, потенциально стал отправной точкой для многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном в нескольких новых областях.

Посол Ахсан Ваган в общих чертах рассказал о возможностях и достижениях FWO (Frontier Works Organization) и NLC (Национальной логистической корпорации).

Он поблагодарил правительство Туркменистана за содействие в проведении визита и организацию нескольких встреч на высоком уровне для совместной делегации. По его словам, эти встречи были весьма продуктивными.

Посол сообщил, что бизнесмены и промышленники из Туркменистана теперь могут получить пятилетнюю многократную визу в Пакистан. Для этого не потребуется приглашение из Пакистана. Данный шаг может принести пользу для установления долгосрочных партнерских отношений.

Президент и главный инженер FWO Кашиф Назир указал на наличие огромных возможностей для сотрудничества между двумя странами. Он упомянул, что FWO начала свою деятельность в 1966 году со строительства Каракорумского шоссе, дороги протяженностью почти 900 км, соединяющей Пакистан с Китаем. Это был, пожалуй, самый сложный дорожно-строительный проект в мире.

Генеральный директор NLC Фаррух Шахзад Рао рассказал, что его компания, располагающая парком из 5000 грузовых автомобилей, является крупнейшим поставщиком мультимодальных логистических решений в регионе.

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FWO и NOC уже имеют значительное присутствие в регионе в целом. Их огромный совокупный потенциал и впечатляющий список реализованных проектов выводят их в число наиболее предпочтительных партнеров в регионе.

Представители данных компаний прибыли в Туркменистан как раз вовремя. Благодаря быстрорастущим возможностям взаимосвязанности и пересекающимся коридорам, для FWO и NLC открывается множество путей для партнерства

FWO реализовала большое количество проектов в различных областях:

Автомагистрали и магистральные пути

Электростанции и линии электропередачи

Туннельные работы

Водные ресурсы

Строительство плотин и освоение ирригационных земель

Инфраструктура, аэропорты и порты

Мосты и эстакады

Железнодорожная инфраструктура

Горнодобывающая промышленность

Парк NLC способен перевозить 2,3 миллиона килограмм-литров жидких грузов и 9 миллионов метрических тонн сухих грузов в год. /// nCa, 26 августа 2024 г.

Несколько фотографий с мероприятия: