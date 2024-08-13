Обзор грузовых авиаперевозок – Центральная Азия и Кавказ – Часть первая

Развитие рынка грузовых авиаперевозок

В Центральной Азии, Каспийском регионе и на Кавказе происходят значительные преобразования в секторе грузовых авиаперевозок, обусловленные стратегическими инвестициями, совершенствованием инфраструктуры и международным сотрудничеством.

Это стремительное развитие подчеркивается проводимым раз в два года Международным Центральноазиатским авиационным саммитом, который в апреле 2024 года собрал более 200 авиационных профессионалов со всего мира в столице Казахстана, Астане. Саммит подчеркнул растущее значение гражданской авиации в регионе и получил мощную поддержку как со стороны государственных органов, так и со стороны представителей отрасли.

Делегаты из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении, Грузии и Азербайджана отметили растущий авиационный рынок региона, который с 2017 года вырос на 60%. 6-й Центральноазиатский авиационный саммит запланирован на 12 сентября 2024 года в Ташкенте, столице Узбекистана.

Несмотря на этот рост, регионы Центральной Азии и Кавказа остаются малонаселенными, а количество летающих пассажиров остается большим. Хотя международные связи улучшаются, связи между странами Центральной Азии по-прежнему являются неоптимальными. В настоящее время 86% от общего объема авиаперевозок приходится на Центральную Азию, и только 14% приходится на другие регионы. Кроме того, 52% этого объема приходится на 10 ведущих стран мира, что указывает на значительный потенциал для расширения и оптимизации.

Приведенный ниже обзор основан, главным образом, на информации, опубликованной CentralAsia+ Aero, одним из наиболее полных источников, освещающих воздушный транспорт в Центральной Азии и прилегающих регионах.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РОСТ

Экономическая и политическая стабильность

Благоприятная экономическая и политическая среда является важнейшим фактором роста в секторе грузовых авиаперевозок. Страны Центральной Азии и Кавказа все чаще рассматриваются как стабильные и привлекательные направления для инвестиций, обеспечивающие прочную основу для расширения грузовых авиаперевозок.

Развитие инфраструктуры

Значительные инвестиции в аэропортовую инфраструктуру повышают способность региона обслуживать возросшие объемы грузовых авиаперевозок. Например, аэропорт Ашхабада в Туркменистане позиционируется как крупный грузовой и логистический центр, оснащенный современным оборудованием и укомплектованный высококвалифицированным персоналом. Аналогичным образом, Международный аэропорт Ташкента в Узбекистане расширяет свой грузовой комплекс, пропускная способность которого к 2025 году увеличится в четыре раза и составит 120 000 тонн в год.

Расширение парка воздушных судов

Авиакомпании по всему региону расширяют и модернизируют свой парк воздушных судов, чтобы удовлетворить растущий спрос. Туркменские авиалинии представили грузовые самолеты Airbus A330-200P2F, в то время как авиакомпания Silk Way West Airlines в Азербайджане пополнила свой парк грузовыми самолетами Boeing 777 и планирует добавить более совершенные самолеты. My Freighter в Узбекистане и AeroStan в Кыргызстане также пополняют свои парки современными грузовыми судами, повышая свои эксплуатационные возможности.

Стратегическое партнерство и международное сотрудничество

Сотрудничество с международными авиационными и логистическими компаниями имеет решающее значение для развития грузовых авиаперевозок в регионе. Например, авиакомпания Silk Way West Airlines подписала Меморандум о взаимопонимании с China Henan Aviation Group для улучшения авиасообщения между Чжэнчжоу и Баку. Такие партнерские отношения способствуют эффективному перемещению товаров и укрепляют позиции региона в глобальных торговых сетях.

Неиспользованный рыночный потенциал

Несмотря на быстрый рост, регионы Центральной Азии и Кавказа по-прежнему имеют значительный неиспользованный рынок. Растущий средний класс и растущая активность в сфере электронной коммерции открывают значительные возможности для грузовых авиаперевозок. Ожидается, что по мере дальнейшего экономического развития региона спрос на эффективные и надежные грузоперевозки будет расти, что приведет к дальнейшему росту отрасли.

ПЕРСПЕКТИВЫ НА БУДУЩЕЕ

Перспективы развития грузовых авиаперевозок в Центральной Азии и на Кавказе являются многообещающими. Регион готов стать крупным центром международных грузовых перевозок, используя свое стратегическое расположение между Европой и Азией.

Дальнейшие инвестиции в инфраструктуру, расширение парка воздушных судов и стратегическое партнерство будут иметь ключевое значение для реализации этого потенциала.

Расширение возможностей взаимосвязанности

Улучшение транспортного сообщения между странами Центральной Азии остается приоритетом. Расширение внутрирегиональных связей будет способствовать более плавному и эффективному перемещению грузов, сокращению транзитного времени и затрат. Это также поможет более тесно интегрировать регион в глобальную цепочку поставок.

Используя геополитические сдвиги

Геополитические изменения и меняющийся мировой торговый ландшафт создают как проблемы, так и возможности. Используя эти изменения, регионы Центральной Азии и Кавказа могут позиционировать себя как жизненно важные транзитные пункты на глобальных торговых маршрутах, в частности, поскольку они предлагают альтернативные пути для перемещения грузов между Востоком и Западом.

Устойчивое развитие и технологические достижения

Инвестиции в устойчивую практику и технологические достижения будут иметь решающее значение для долгосрочного успеха сектора грузовых авиаперевозок. Авиакомпании региона уже внедряют самолеты нового поколения, которые обеспечивают повышенную топливную экономичность и снижают воздействие на окружающую среду. Постоянное внимание к инновациям и устойчивому развитию обеспечит конкурентоспособность региона на мировом рынке грузовых авиаперевозок.

УСТРЕМЛЕНИЕ В БУДУЩЕЕ

Сектор грузовых авиаперевозок в Центральной Азии и на Кавказе находится на траектории быстрого роста и развития. Благодаря стратегическим инвестициям, расширению парка воздушных судов и международному партнерству эти регионы станут ключевыми узлами в глобальной сети грузовых авиаперевозок. Благоприятная экономическая и политическая среда в сочетании с неиспользованным потенциалом рынка открывают светлое будущее для грузовых авиаперевозок в Центральной Азии и на Кавказе, стимулируя экономический рост и расширяя глобальные связи. /// nCa, 13 августа 2024 г. (первоначально опубликовано на aircargo.atocomm.eu) [продолжение следует]