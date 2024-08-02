Каспий – регион огромных возможностей и истинного добрососедства

Аллаберды НИЯЗОВ, старший научный сотрудник Научного центра стратегических исследований Института международных отношений МИД Туркменистана

Практически шесть лет назад главы пяти прикаспийских государств (Азербайджана, Ирана, Казахстана, Туркменистана и России) в казахском Актау на пятом Каспийском саммите подписали Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, работа над которой продолжалась более 20 лет. Согласно документу у Каспийского моря особый правовой статус: Конвенция определяет и регулирует права и обязанности сторон в отношении его использования. Особо важным стало положение, которое фиксирует недопущение присутствия на Каспии вооружённых сил внерегиональных держав, а также определяет пять прикаспийских государств ответственными за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Вопрос определения правового статуса Каспийского моря актуализировался после распада СССР, когда появление новых субъектов международного права (Азербайджана, Казахстана и Туркменистана) поставило вопрос о разграничении Каспия теперь уже между пятью странами. Исследованию этого региона всегда уделялось большое внимание в экспертном сообществе. Это обуславливалось богатством региона углеводородным сырьём и геостратегическим расположением, где пересекаются основные пути по оси Север–Юг и Восток–Запад. Большие запасы нефти стали объектом исключительного внимания мирового нефтяного бизнеса. Объём этих запасов позволил назвать Каспий вторым Персидским заливом.

Как было заявлено главами прикаспийских стран по итогам принятия Конвенции о правовом статусе Каспия, в работе Саммита был достигнут консенсус. Он отражён в Коммюнике Саммита. Теперь открываются ещё большие возможности для консолидации усилий и взаимного сотрудничества. А подписанные документы – это новый потенциал для гармоничного развития экономик стран региона, укрепления дружбы и доверия. Сегодня мы видим, что Каспий на самом деле становится регионом огромных возможностей и истинного добрососедства. Государства Прикаспия активно развивают свои транспортно-логистические и торгово-экономические связи, а это, в свою очередь, сближает народы.

Для Туркменистана Каспий – это не только обширные водные пространства, он имеет большой политический и экономический потенциал. Туркмены не случайно говорят: «Вода – это жизнь». Вся западная граница Туркменистана – это берег Каспия. Для Туркменистана, так же как и для других стран Прикаспия, добыча нефти и газа, а также рыболовство и судоходство являются распространёнными видами деятельности в акватории моря и прибрежных районах, здесь хорошо развиты промышленность и сельское хозяйство. А если учесть, что население Прикаспия составляет около 14 миллионов человек, регион приобретает особую значимость. Понимание этого даёт возможность для формирования условий создания не только торговых, но и промышленных проектов. Осознавая это, страны Каспийского бассейна в последние годы активно наращивают свой экономический потенциал, что способствует их желанию выстраивать эффективную торговую инфраструктуру.

Сегодня интенсивное развитие Центральноазиатского региона толкает страны к поиску новых торговых маршрутов и выстраиванию глобальных инфраструктурных проектов, в которых активное учас­тие принимает и Туркменистан. Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и соглашений о торгово-экономической деятельности прикаспийских государств позволило сконцентрировать внимание на дальнейшем совместном освоении региона и открыло новые возможности в сотрудничестве. Вопросы, связанные с Каспийским морем, являются одним из приоритетных аспектов внешнеполитического курса Туркменистана, претворяемого Президентом страны Сердаром Бердымухамедовым. Будучи активным участником международного диалога на данном актуальном направлении, наше государство выступает за углубление и расширение позитивного равноправного сотрудничества со всеми заинтересованными партнёрами и, прежде всего, в формате ООН.

Как известно, Туркменистан является инициатором конструктивных решений глобальных экологических проблем во имя благополучия нынешнего и будущих поколений планеты, в том числе вопросов каспийской проблематики. В этом направлении Туркменистан реализует политику, основанную на принципах миролюбия и добрососедства, учёта национальных и общих интересов, равноправного и взаимовыгодного партнёрства в регионе, укрепления дружественных отношений между народами Прикаспия, объединёнными многовековыми историко-культурными связями.

Оценивая основные направления международного сотрудничества Туркменистана по Каспию, в том числе в рамках реализации региональной каспийской экологической программы, следует отметить, что её важнейшим результатом стала Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря (Тегеранская конвенция), ратифицированная правительствами пяти прикаспийских государств. Ныне международно-правовая основа, заложенная в этом документе более двадцати лет назад, находит своё развитие в разработке и принятии новых программных документов, направленных на регулирование различных аспектов каспийской проблематики. Кстати, в Туркменистане после этого было приняты ещё несколько природоохранных актов, регламентирующих мероприятия по защите природы прибрежной зоны Каспия.

Туркменистаном принимаются и другие системные меры для выработки новых форматов эффективного политического диалога на Каспии. Огромное значение здесь играет сформированный по предложению нашей страны механизм регулярных консультаций на уровне специально уполномоченных представителей прикаспийских государств, функционирующий под патронатом министерств иностранных дел.

Ныне Каспийское море является важной составляющей многих международных проектов, направленных на повышение благосостояния народов региона. Ключевым же приоритетом прибрежных государств остаётся стремление к созданию благоприятных условий для развития взаимовыгодного экономического сотрудничества, улучшения инвестиционного климата, создания надёжных и безопасных коммуникаций, привлечения высокорентабельных и экологически чистых технологий.

Туркменистан на всех дискуссионных площадках регулярно предлагает новые подходы к решению имеющихся и предупреждению возможных экологических и иных проблем в тесном сотрудничестве со своими соседями и партнёрами по морю, а также крупнейшими авторитетными организациями и их специализированными структурами.

Неустанное внимание и эффективность подходов местных специалистов к решению вопросов моря, по оценкам международных экспертов, привело к тому, что именно туркменский сектор Каспия сегодня наиболее экологически благоприятен. Благо­даря проводимой Президентом Туркменистана дальновидной государственной политике в стране ведётся планомерная работа по экологизации промышленных отраслей экономики, совершенствованию национального законодательства с учётом общепринятых норм и стандартов. И поэтому не случайно, что все реализуемые масштабные программы самым тесным образом увязаны с экологическим аспектом.

Максимальное использование потенциала Каспия – важного коммуникационного узла континентального значения является для Туркменистана стратегическим направлением, открывающим перспективы расширения торгово-экономических связей как между прибрежными странами, так и в плане выхода на мировые рынки.

В современных условиях взаи­модействие в транспортно-коммуникационном секторе обретает особое значение как неотъемлемый фактор глобального устойчивого развития. Данная сфера – один из ключевых сегментов мировой экономики, напрямую влияющий на эффективность и сбалансированность мирохозяйственных связей. С учётом этого Туркменистан совместно с зарубежными партнёрами последовательно претворяет в жизнь масштабные инфраструктурные проекты по созданию транснациональных транспортно-транзитных коридоров по направлениям Восток–Запад и Север–Юг, с выходом на крупнейшие международные и региональные морские, речные, автомобильные, железнодорожные и воздушные узлы.

В целом же, благодаря чёткому и слаженному взаимодействию стран каспийского региона, он стремительно развивается как один из крупнейших мировых центров добычи и транспортировки углеводородов, становится транспортным хабом глобального уровня. В этих условиях видится перспективным решение общей задачи – совместить объективные экономические интересы с необходимостью сохранения биоразно­образия Каспия, являющегося подлинной жемчужиной природы с исключительно богатой и разно­образной флорой и фауной, не допустить нарушения экологического баланса.

На данный момент существует стратегия развития портов в Кас­пийском бассейне до 2030 года. Сама стратегия, утверждённая в 2017 году, предполагает выстраивание на Каспии транзитной торговли как конкурентоспособной альтернативы Черноморским и Средиземноморским проливам, а также традиционному морскому пути через Суэцкий канал. Основное движение грузов осуществляется с территории Китая и Индии в сторону европейских стран, а также в направлении Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.

Сегодня на Каспии 12 портов, которые располагают развитой инфраструктурой и возможностями для дальнейшего продвижения грузов по автомобильным и железным дорогам, а также по нефтепроводам. Однако при этом имеются все возможности для модернизации имеющихся портовых комплексов и существенного увеличения их потенциала. Сов­местное развитие Каспийского региона, к примеру, позволит получить значительную выгоду от суммарного прироста оборота несырьевых товаров.

Важными становятся и внедрение цифровых технологий, и возможность интегрировать информационные системы, особенно в области таможенного регулирования и коммуникации транспортных компаний. Сегодня выстраивание взаимосвязанной цифровой среды, по оценкам экспертов, активно ведётся не только странами Каспийского региона, но и на всём евразийском пространстве. Перспективными в этом отношении видятся и возможности использования единых сов­местных международных транспортно-логистических связей. Этому в немалой степени могло бы содействовать внедрение современных технологий, позволяющих создавать комфортные условия для ведения бизнеса, особенно в области мультимодальных перевозок.

Для реализации имеющихся на сегодня задач требуется также решение вопросов, связанных с административными и тарифными барьерами. Необходима гармонизация законодательства, правил тарифного регулирования для создания конкурентных условий транспортировки и формирования экономической целесообразности развития предпринимательства. Стимулом к активизации торговли в регионе могут стать создание комплекса соглашений о свободной торговле и регулирование тарифов для стимулирования создания новых цепочек стоимости.

Есть ещё один важный аспект – быстрое прохождение границ. В этом плане следует развивать сотрудничество таможенных органов, формирование так называе­мых «зелёных коридоров». Они важны и для транзитных грузов, и для прямой торговли, здесь есть большой потенциал создания добавленной стоимости. Для развития контейнерных перевозок необходимо решить и вопрос расширения пропускной способности таможенных пунктов.

Большие возможности для Кас­пия откроет и то, что рассматривается возможность учреждения специального международного инвестиционного фонда для привлечения инвестиций в регион. В этом отношении не следует забывать, что Каспий имеет потенциал наращивания грузооборота с Индией и Китаем, так как основными ресурсами прикаспийских стран являются углеводороды и продовольственная продукция, которые востребованы на центрально­азиатском рынке. При этом рост экономики этих стран приводит к потребности поиска наиболее комфортного и быстрого пути по доставке грузов в европейские страны и из них.

Рассматривая Каспий как регион огромных возможностей и истинного добрососедства, следует иметь в виду, что перспективы дальнейшего использования общего потенциала и укрепления братских взаимоотношений связаны с решением вопросов коммуникации прикаспийских стран, всестороннего инфраструктурного развития региона, совместного и эффективного использования транспортировки грузов и, конечно же, не обойтись без привлечения инвестиций.

Таким образом, следуя принципам равноправного долгосрочного партнёрства и резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что Туркменистан со своей стороны, видя эти перспективы, вносил и вносит весомый вклад в развитие позитивных процессов на Каспии, в общее дело сохранения экологического благополучия, биологического разнообразия и рационального использования богатейших природных ресурсов древнего Хазара, упрочения его статуса как моря мира и согласия. ///первоначально опубликовано газетой «Нейтральный Туркменистан», 2 августа 2024 г.