Возобновлены грузовые железнодорожные перевозки Иран-Китай через Туркменистан и Казахстан

В воскресенье, 21 июля, состоялся запуск железнодорожного грузового состава в Китай из иранского сухого порта Априн в округе Эсламшар (к юго-западу от Тегерана), сообщает Tehran Times

Возобновление движения этого поезда произошло одновременно с запуском первой очереди железнодорожного коридора Китай-Европа. На церемонии присутствовали Миад Салехи, глава железных дорог Исламской Республики Иран (RAI), а также временный поверенный в делах посольства Китая в Тегеране, посол Казахстана и атташе Посольства Туркменистана в Тегеране.

На полях церемонии глава RAI сообщил, что грузовой поезд Иран-Китай проследует через Туркменистан и Казахстан. Состав нагружен полезными ископаемыми.

Около 10 дней назад поезд с автозапчастями покинул Китай, пояснил чиновник. Этот маршрут может стать важной инфраструктурой для расширения торговых обменов между Ираном и Китаем и сделать Иран безопасными воротами для Китая в Европу и наоборот.

Салехи особо подчеркнул положительное сотрудничество со стороны дружественных стран – Туркменистана и Казахстана – в деле запуска этого поезда.

«Сегодня также будет запущена первая фаза железнодорожного коридора Китай-Иран-Европа», – добавил он.

«Железнодорожный коридор Китай-Иран-Европа отличается высокой степенью безопасности и займет меньше времени, чем морские перевозки. Кроме того, использование железнодорожного коридора Китай-Иран-Европа обойдется грузовладельцам дешевле», – подчеркнул глава RAI.

Выступая на той же церемонии, заместитель главы RAI по коммерции и эксплуатации сказал, что на первом этапе был запущен поезд из Ирана в Китай, а на прошлой неделе начал движение поезд Китай-Иран, который прибудет в Иран через два дня. Поезда проследует через Инче-Борун (северо-восток Ирана).

По словам Мортеза Джафари, на первом этапе еженедельно будет курсировать по одному составу.

Время транспортировки по железной дороге в два раза короче по сравнению с морскими перевозами, маршрут конкурирует с морским транспортом по тарифам, отметил он.

Выступая на церемонии, временный поверенный в делах посольства Китая в Тегеране Фу Лихуа отметила, что двустороннее сотрудничество между Ираном и Китаем за последние годы принесло хорошие результаты.

Она заявила, что запуск этого контейнерного поезда, соединяющего Китай с Центральной и Западной Азией, является каналом развития сотрудничества между Китаем и Ираном и возможностью для коммерческого, промышленного и культурного сотрудничества между двумя странами.

Посол Казахстана в Иране Асхат Оразбай выразил надежду на то, что в будущем этот железнодорожный маршрут будет соединен с Турцией и Европейским союзом.

Дешевый маршрут для выхода Китая на рынки назначения

Учитывая очень длинный и не очень безопасный маршрут морского сообщения Китая с Западной Азией и Европой, железнодорожный маршрут является наиболее безопасным и дешевым вариантом для выхода Китая на рынки в Западной Азии и Европе.

Использование маршрута Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран экономит время транспортировки и удешевляет стоимость перевозок. Общее время в пути поездов составляет около двух недель.

В ближайшем будущем Иран планирует значительно увеличить грузоперевозки через Туркменистан. Для этого Иран намерен воспользоваться всеми возможностями железной дороги Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран.

Коридор Китай-Казахстан-Туркменистан-Иран – это первое логистическое решение для быстрой доставки товаров с восточного побережья Китая на рынки Персидского залива. ///nCa, 22 июля 2024 г.