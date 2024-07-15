Афганистан сообщает о значительном росте экспорта в Центральную Азию через порт Тургунди

Официальные лица Афганистана сообщили о значительном увеличении экспорта страны в страны Центральной Азии, в частности в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и другие, через сухой порт Тургунди в Герате, передает официальное афганское агентство «Alemarah».

По словам афганских официальных лиц, по сравнению с предыдущим годом объем экспорта удвоился.

В прошлом году через порт было отправлено 15 грузовиков с афганской продукцией в страны Центральной Азии. Однако в этом году наблюдается существенный рост, и объем экспорта достиг в среднем 26-30 грузовиков.

Экспортируемые товары в основном включают продукцию местного производства из промышленного города Герат, в том числе безалкогольные напитки.

«Такой резкий рост экспорта отражает растущий спрос на афганскую продукцию в Центральной Азии, подчеркивая экономические возможности и потенциал расширения торговли в регионе», – отмечает источник.

Тургунди – город на севере провинции Герат в Афганистане, расположенный на границе с Туркменистаном.

На прошлой неделе вопрос об увеличении мощности железнодорожной станции Тургунди стал одним из пунктов обсуждения на встрече Посла Туркменистана Х.Овезова с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.

В конце прошлого года, на встрече со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Герате, Муттаки выразил надежду на то, что перевалка товаров в порту Тургунди станет круглосуточной.

Ранее сообщалось, что Казахстан, Туркменистан и Афганистан договорились о создании логистического хаба в Тургунди.

В целом, в последние годы наблюдается рост товарооборота Туркменистана, Казахстана и Узбекистана с Афганистаном, при этом во взаимной торговле преобладает экспорт продукции указанных стран на афганский рынок.

Торговля Туркменистана с Афганистаном в 2023 году достигла 481 млн.долл.США и есть планы довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США. Правительство Казахстана прогнозирует увеличение экспорта в Афганистан на 40%, а к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза. В 2023 году объем торговли между Узбекистаном и Афганистаном увеличился более чем в шесть раз, составив 266 млн.долл.США. ///nCa, 15 июля 2024 г. (фото – Alemarah)