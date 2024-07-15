News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » Афганистан сообщает о значительном росте экспорта в Центральную Азию через порт Тургунди

Афганистан сообщает о значительном росте экспорта в Центральную Азию через порт Тургунди

By

Официальные лица Афганистана сообщили о значительном увеличении экспорта страны в страны Центральной Азии, в частности в Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и другие, через сухой порт Тургунди в Герате, передает официальное афганское агентство «Alemarah».

По словам афганских официальных лиц, по сравнению с предыдущим годом объем экспорта удвоился.

В прошлом году через порт было отправлено 15 грузовиков с афганской продукцией в страны Центральной Азии. Однако в этом году наблюдается существенный рост, и объем экспорта достиг в среднем 26-30 грузовиков.

Экспортируемые товары в основном включают продукцию местного производства из промышленного города Герат, в том числе безалкогольные напитки.

«Такой резкий рост экспорта отражает растущий спрос на афганскую продукцию в Центральной Азии, подчеркивая экономические возможности и потенциал расширения торговли в регионе», – отмечает источник.

Тургунди – город на севере провинции Герат в Афганистане, расположенный на границе с Туркменистаном.

На прошлой неделе вопрос об увеличении мощности железнодорожной станции Тургунди стал одним из пунктов обсуждения на встрече Посла Туркменистана Х.Овезова с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Муттаки.

В конце прошлого года, на встрече со своим туркменским коллегой Рашидом Мередовым в Герате, Муттаки выразил надежду на то, что перевалка товаров в порту Тургунди станет круглосуточной.

Ранее сообщалось, что Казахстан, Туркменистан и Афганистан договорились о создании логистического хаба в Тургунди.

В целом, в последние годы наблюдается рост товарооборота Туркменистана, Казахстана и Узбекистана с Афганистаном, при этом во взаимной торговле преобладает экспорт продукции указанных стран на афганский рынок.

Торговля Туркменистана с Афганистаном в 2023 году достигла 481 млн.долл.США и есть планы довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США. Правительство Казахстана прогнозирует увеличение экспорта в Афганистан на 40%, а к 2030 году ожидается рост перевозок в 3 раза. В 2023 году объем торговли между Узбекистаном и Афганистаном увеличился более чем в шесть раз, составив 266 млн.долл.США.  ///nCa, 15 июля 2024 г. (фото – Alemarah)

 

Related posts:

  1. Узбекистан изучает потенциал автомобильного транзита через Афганистан в Южную Азию
  2. ЕБРР заявляет, что российско-украинский конфликт оказывает умеренное влияние на Центральную Азию
  3. Российские прямые инвестиции в Центральную Азию в 2022 году превысили 3,6 млрд.долл.США
  4. Афганистан предпринимает усилия по выравниванию торгового баланса с Центральной Азией
  5. Казахстан и Пакистан запускают мультимодальный экспортный маршрут через Узбекистан и Афганистан
  6. IRU: Южный коридор Китай-Европа через Центральную Азию испытывает рост объемов грузоперевозок
  7. Афганистан и Туркменистан обсудили вопросы транспортной связуемости – в Тургунди будет создан логистический центр
  8. Новый транспортный коридор, связывающий Центральную Азию, СНГ и Южную Азию, нацелен на активное использование транзитных возможностей Афганистана
  9. Российский уголь по коридору Север-Юг через Центральную Азию отправился в Индию
  10. Афганский частный производитель экспортирует сельскохозяйственную технику в Центральную Азию
Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan