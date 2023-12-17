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МИД Афганистана: Туркменистан намерен довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США

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Туркменистан намерен довести объем товарооборота с Афганистаном до 1 млрд.долл.США. Об этом сообщает МИД Афганистана со ссылкой на министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

Глава МИД Туркменистана в ходе двухдневного визита в афганскую провинцию Герат встретился с министром иностранных дел Афганистана и другими высокопоставленными чиновниками. На встрече Мередов указал на необходимость разработки и реализации комплексной дорожной карты для развития торговли между Афганистаном и Туркменистаном.

Также сообщалось о подготовке туркменской стороны к поведению выставки афганских товаров в Ашхабаде.

Затрагивая тему энергетического сотрудничества, Мередов выразил готовность начать работу по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на территории Афганистана в ближайшее время.

С афганской стороны на переговорах присутствовали министр иностранных дел Амир Хан Моттаки, министр горнодобывающей промышленности и нефти Шахабуддин Делаваром, министр промышленности и торговли Хаджи Нуретдин Азизи, глава железнодорожного управления Бахт ур-Рахман Шараф, заместитель министра транспорта и авиации Абдул Салам Хайдари и губернатор Герата Нур Ахмед Исламджар.

Приветствуя своего туркменского коллегу и делегацию, министр иностранных дел Афганистана заявил, что после окончания боевых действий в Афганистане и формирования нового правительства появилась возможность реализовать большой проект газопровода ТАПИ после десятилетий отсрочек.

Моттаки выразил полную уверенность в подготовке с афганской стороны и добавил, что соответствующие ведомства завершили соответствующие работы для начала практической реализации проекта.

Говоря транспортной связуемости между двумя странами, глава МИД Афганистана подчеркнул рост двусторонней торговли и транзита между двумя странами и выразил надежду на то, что перевалка товаров в порту Тургунди станет круглосуточной.

В завершение переговоров Моттаки сообщил туркменскому коллеге, что продолжит обсуждение и работу над общими вопросами между двумя странами на разных уровнях и в различных сферах, в целях оптимизации потенциала двухстороннего сотрудничества.  ///nCa, 17 декабря 2023

 

 

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